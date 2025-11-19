從在地角度關懷社會 花蓮鑄強國小奪小論文雙金

本土專題組

花蓮縣立鑄強國小引導學童觀察生活環境，分別以「消失的村落-鳥踏石仔漁村的拆遷與記憶」與「祈福新方式-米代金、功代金與紙錢集中燒的比較研究」兩項作品，參加「114學年度太平洋盃第12屆全國中小學網路小論文專題暨本土使命式行動研究競賽」，分別奪下社會關懷類與本土專題類金獎，抱回「雙金」。

吳孟真、謝侑恩、郭宥安以「消失的村落-鳥踏石仔漁村的拆遷與記憶」主題參加社會關懷類小論文；陳郁君、楊鈞翔、余秉叡則以「祈福新方式-米代金、功代金與紙錢集中燒的比較研究」主題參加本土專題類。兩組學生團隊從今（114）年5月開始，投入小論文研究，進行實地踏查、問卷填寫、資料整理及論文編撰等。為了確保研究的深度和廣度，學生們更利用暑假時光持續研究，過程中歷經艱辛挑戰，展現高度毅力與團隊精神。



指導老師之一徐雪珍老師表示，孩子們雖然面臨困難、挑戰，仍能堅持到底，展現高度毅力。校長孫東志也說，孩子們因此培養出學科能力與綜合、發表、合作等相關的核心素養，啟發出孩子多元學習興趣。