從地方到世界 慈濟永續年會激發青年社會創新

慈濟基金會結合「青年公益實踐計畫」與「國際青年永續年會」，於2025年12月6日在臺北市松山文創園區盛大舉辦「From Dream to Impact｜未來的樣子由你定義」活動。

活動以「從夢想到行動、從地方到世界」為主題，匯集青年行動者、社會創新團隊與永續實踐者，共同分享如何運用創新思維回應社會挑戰，並以具體行動描繪永續藍圖。

慈濟基金會顏博文執行長在會中勉勵青年站出來，並強調今年的活動特別著重「夢想與行動的連結」，許多青年團隊在過去一年中，從構想、培力到發表，逐步將理念化為具體成果，累積社會影響力。他呼籲：「地球的未來應該由年輕人來定義！」。

廣告 廣告

「From Dream to Impact」不僅是成果展覽，更是一個行動平台。現場透過展覽，觀眾可近距離認識國際青年及第八屆「青年公益實踐計畫」團隊的年度成果，並與團隊互動交流，深入了解其社會影響力。公益導師敏迪選讀也帶來議題短講，從地方行動出發，連結全球議題，激發青年以國際視野思考社會問題。

此外，活動規劃跨界共創座談，聚焦聯合國永續發展目標（SDGs）三大核心面向—People、Planet、Prosperity，探索永續的多元道路。第八屆團隊以三分鐘簡報分享一年的努力與成果，現場更設有人氣票選活動，鼓勵觀眾支持心目中的最佳團隊。

慈濟基金會多年來持續透過多元計畫支持青年。第八屆「青年公益實踐計畫」共培育13組團隊，提供業師一對一輔導、60小時工作坊及新台幣1,500萬元行動獎助金，協助青年將理念化為具體行動。另有「慈悲科技創新競賽」吸引20組團隊、「Young善行動」支持52團595位青年、「慈濟獎學金」鼓勵22位學生等多項計畫，從環保、慈善、醫療到教育全面支持青年發展。

在國際面向，「國際青年人才培育計畫」培訓35人，並推動跨國伴學計畫，深化跨國合作與人文交流。

活動共同推動者 Impact Hub Taipei 共同創辦人張士庭感謝基金會的支持，並勉勵青年：「每一個看似微小的行動，都在為未來埋下重要的種子。

真正的創新，本來就從不完美開始，而你們願意一次次站起來的那個瞬間，就是成長的開始。」慈濟表示，青年行動者從農業、教育、環境到社會關懷提出多元解方，展現智慧與勇氣，象徵青年以夢想為起點，以行動推動社會前進。 （圖片皆由Impact Hub Taipei 提供）

更多品觀點報導

SEWF25台北登場 50國創新者齊聚共築永續未來

台灣十年努力開花結果 全球最大社企論壇SEWF首度移師台北

