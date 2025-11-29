從地方劇場到文化櫥窗！雲林表演廳入館破4萬人次，以全齡節目與硬體升級打造文化綠洲。（圖／記者洪佳伶翻攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】雲林縣表演廳自民國 74 年開館以來，長年承擔推動在地藝文的重要角色。歷經 2 年半修繕後於 111 年重新開館，館舍更新後備受民眾喜愛。114 年截至 11 月底，入館人次已突破 4 萬人次，預估全年可望超過 4.5 萬人次，不僅創下歷年新高，也比去年 3.2 萬人次成長超過 1 萬人，展現雲林表演廳從地方劇場躍升文化櫥窗的強勁能量。

114 年度雲林表演廳共推出 58 場正式表演節目，其中有8 場完售；另包含表演工作坊、夏令營、競賽、青少年劇場、樂齡劇場、文化體驗等 153 場活動，類型橫跨親子、青少年、樂齡族群及國際團隊，讓文化參與更加普及。截至 11 月，表演廳平均上座率達 59%（較去年提升 1%），售票上座率更逆勢成長至 62.35%（較去年大幅提升 7%），顯示雲林的藝文市場持續擴張，觀眾願意走進劇場，形成穩定而持續成長的支持力。

縣長張麗善表示，自 111 年整修開館後，表演廳持續在節目規劃及硬體服務上與民眾同步脈動，並與雲嘉嘉營劇場連線合作，打造跨縣市藝文行銷能量，推動優質節目與開發多樣藝術體驗，使雲林表演廳逐步累積深厚的口碑。今年更透過青少年劇場、樂齡劇場、親子劇場導覽、偶戲夏令營與表演藝術工作坊等多元內容，以及與 昇平五洲園、壞鞋子舞蹈劇場 等優秀團隊合作駐館，吸引更多不同族群觀眾，也使表演廳逐漸從過去被視為「表演團隊略過的藝文沙漠」，蛻變為雲林在地與外地觀眾共同認可的「文化綠洲」。

文化觀光處長陳璧君表示，為了落實文化平權與提升縣內藝文賞析，除了硬體設備優化，節目內容的規劃，聚焦國際團隊、親子、樂齡、舞台劇、青少年等節目兼顧之規劃策略，深獲民眾好評。近年表演團隊來到雲林演出，都能感受到除了場館設備環境的改變，場館的服務以及觀眾的參與，不少表演團隊看到票房銷售佳績，感受到雲林觀眾的熱情，更是就此黏住了。115年場館上半年縣府將進行整修工程，並希望以最快速度回到觀眾眼前。整修期間同步推出「藝術宅急便」活動，持續點亮雲林的藝文能量，保持演出熱度不間斷。

雲林表演廳於109年歷時2年半修繕後於111年開館，透過汰換舞台專業設備、舞台地板全面更新，並將音響反射板換新，打造專業聲學空間，給觀眾優質聽覺享受，觀眾席座椅全面更新，增大椅座及背靠，讓觀眾坐起來更舒適。114年雲林表演廳持續優化設備，包含冷氣空調整修更新、線上申請檔期、新購世界名琴、演奏椅更新、兒童座墊添購等；雲林表演廳與北港文化中心家湖表演廳也設置線上實景系統，減輕團隊場勘負擔，都讓表演團隊與觀眾有感。

兩處表演廳將於115年1至5月份進行場館優化，針對近年極端氣候，將進行防水層維修，以保障專業設備使用安全，此外也將進行大廳電視牆、表演廳字幕機等增設；北港文化中心家湖表演廳則於2至5月進行固定的防水層維修、反音版更新工程，並加強前台視訊轉播工程，兩館預計於 115 年 6 月恢復節目演出，請喜愛表演藝術的民眾把握今年 12 月最後檔期。

陳處長指出，雲林表演廳12月份仍是強強聯手，包含民歌演唱、舞鈴劇場《VOLO二部曲-島嶼》、喜劇團《今夜無法說相聲之大師走了》、雲林國中《114學年度舞蹈班成果展演-舞憶》及《114學年度音樂班歲末音樂會-音浪奇航》、《江品誼長笛獨奏會》等，把握年底的精彩演出，再衝一波。