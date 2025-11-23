從地方嫌惡點到文化場域 雲縣修復北辰國小宿舍群進行田調
〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣歷史建築「北辰國小宿舍群」因屋舍損毀嚴重加上環境髒亂，被視為地方嫌惡點，民眾盼改善；經過多年來期待，縣府獲中央補助2500萬元，進行校長宿舍修復，現已開工。縣府表示，修復後宿舍群後可作校史典藏空間、社區文化場域等，更同步啟動文史資料調查。
北辰國小宿舍群建於1941年，其中保存最完整的當屬日式木造校長宿舍，2010年列為縣定歷史建築，但由於長期無人居住年久失修，屋舍嚴重破損，周邊雜草叢生，被當成垃圾場成為地方髒亂死角，地方因此盼望能夠趕緊整修。
縣府文觀處長陳璧君表示，去年校長宿舍因凱米颱風嚴重受創，屋頂破了個大洞，岌岌可危，因此向行政院工程會提出災後復建經費，獲2500萬元經費修復，委由北辰國小規劃設計，日前正式開工，將把校長宿舍內部木構空間、牆面等進行修復，期盼「修舊如舊」，預計2027年6月完工。
縣議員蔡岳儒說，他是北辰國小校友，對學校歷史有濃厚興趣，校長宿舍不只是北辰人共同記憶，更陪伴無數北港孩子成長。根據地方耆老轉述，北辰國小在日治時期是北港地區重點學校，校長都是需要經過精挑細選才能擔任的優秀人才，是上級考核人才的示範點，如果表現優異就可以更上層樓擔任要職。因此當時也有校長直接被指派做為鎮長，現在無相關文史資料記載，希望校長宿舍整修，可帶動追溯還原地方史料。
陳璧君指出，考量現在北辰國小校長宿舍未有相關文史資料登錄，在修復工程進行同時，也會著手進行田野調查，找出屬於北辰國小的歷史；此外，修復工程完工後，可做為校史典藏空間、教師研討室、社區文化場域等，屆時可和調研資料一起記錄地方發展脈絡。
