從地方走向國際 全國地方學研討會新北登場

(記者謝政儒綜合報導)2025年第四屆全國地方學研討會今(21)、明(22)二日於新北市展開為期兩天的學術盛會。近年來新北市積極發展在地的「地方學」，除了從「地方出發」，於各區設置「在地知識學專區」，深耕在地歷史文化與風土特色，更與國立臺北大學海山學研究中心合作，每年以不同主題舉辦學術研討會，發表研究成果並推展地方學的發展應用。今年新北市首度承辦2025年第四屆全國地方學研討會，邀集全國各縣市代表、國內外專家學者與會發表交流，以跨域比較的視野進行近代東亞各國地方學發展的探討，呈現從地方出發，走向國際的新北學能量。



新北市文化局副局長于玟表示，新北市幅員遼闊，地方特色多元，為活絡新北地方能量，新北市立圖書館除了自2015年起推動「在地知識學專區」計畫，至今已於全市各行政區分館設立30個主題專區。自2019年起亦與國立臺北大學海山學研究中心展開合作，透過公部門與學校的合作，每年舉辦學術研討會，開創出豐碩的地方學研究成果。今年適逢海山學研究中心創立十週年，亦為新北市首度承辦全國地方學研討會，為深化國內外地方學團隊的對話與交流，除了邀請臺、美、韓、日、香港等國學者，討論全國地方學發展趨勢外，更有多篇論文探討新北在地文化，包括以遊程設計走讀淡水歷史文化；從板橋浮洲與新莊西盛地區探討迎尪公信仰；結合北臺灣礦業發展的歷史脈絡，分析海山郡的礦業鐵道並盤點鐵道文化資產；三峽地區的飲食文化與藍染產業發展；以及運用新北市立圖書館典藏的《臺北州檔案》，探討鶯歌地區在日治時期的都市空間變遷等。



「繼往開來—第四屆全國地方學暨海山學研究中心創立十週年」學術研討會研討會主題涵蓋地方學與USR、地方學的創意實踐、地方發展與人際網絡、地方學的學理建構、地方學與環境變遷、地方學與文化資產、瀨戶內海與觀光、地方學與教學應用、地方學與水文生態、地方發展與信仰、地方產業的再詮釋等多元課題。國立臺北大學校長林道通表示，1990年代以來，臺灣各地興起「地方學」風潮，逐步形成跨領域的知識網絡，成為當代臺灣學術發展與社會實踐交會的重要力量。「地方學」被視為連結教育、社會與地方創新的核心議題，臺北大學於2015年5月成立海山學研究中心，致力於地方學研究與在地實踐行動，本次研討會正是中心十年耕耘的成果，未來將持續打造「臺灣地方文史研究重鎮」，為推動地方學研究與知識創新持續努力。