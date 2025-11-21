從地方走向國際 2025年全國地方學研討會新北登場

2025年第四屆全國地方學研討會21、22二日於新北市展開為期兩天的學術盛會，呈現從地方出

2025年第四屆全國地方學研討會今明兩天(21、22日)在新北市展開為期兩天的學術盛會。近年來新北市積極發展在地的「地方學」，除了從「地方出發」，於各區設置「在地知識學專區」，深耕在地歷史文化與風土特色，更與國立臺北大學海山學研究中心合作，每年以不同主題舉辦學術研討會，發表研究成果並推展地方學的發展應用。今年新北市首度承辦2025年第四屆全國地方學研討會，邀集全國各縣市代表、國內外專家學者與會發表交流，以跨域比較的視野進行近代東亞各國地方學發展的探討，呈現從地方出發，走向國際的新北學能量。

廣告 廣告

新北市文化局副局長于玟表示，新北市幅員遼闊，地方特色多元，為活絡新北地方能量，新北市立圖書館除了自2015年起推動「在地知識學專區」計畫，至今已於新北市各行政區分館設立30個主題專區。自2019年起也跟國立臺北大學海山學研究中心展開合作，透過公部門與學校的合作，每年舉辦學術研討會，開創出豐碩的地方學研究成果。今年適逢海山學研究中心創立十週年，也為新北市首度承辦全國地方學研討會，為深化國內外地方學團隊的對話與交流。

「繼往開來—第四屆全國地方學暨海山學研究中心創立十週年」學術研討會主題涵蓋地方學與USR、地方學的創意實踐、地方發展與人際網絡、地方學的學理建構、地方學與環境變遷、地方學與文化資產、瀨戶內海與觀光、地方學與教學應用、地方學與水文生態、地方發展與信仰、地方產業的再詮釋等多元課題。國立臺北大學校長林道通表示，1990年代以來，臺灣各地興起「地方學」風潮，逐步形成跨領域的知識網絡，成為當代臺灣學術發展與社會實踐交會的重要力量。