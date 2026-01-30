從城市治理走向國際外交 AIT高層1周兩度訪盧秀燕

市長盧秀燕致贈AIT處長谷立言中台灣燈會姆明小提燈。（台中市府提供）

AIT華盛頓總部執行理事藍鶯於24日蒞臨台中，由市長盧秀燕親自接待。（台中市府提供）

台中市長盧秀燕自擔任市長以來，城市治理能力有目共睹，除讓其政治聲量攀升外，更展現強大的國際外交吸引力。美國在台協會（AIT）官員近日先後拜訪，包括AIT處長谷立言及AIT華盛頓總部執行理事藍鶯，兩位都是美對台非官方交流的核心人物，1周內接連來訪，是市府拓展國際關係的重大成果。

AIT華盛頓總部執行理事藍鶯於24日蒞臨台中，由盧秀燕親自接待，雙方就經貿合作、產業發展、美食觀光文化等多項議題交換意見，會談氣氛熱絡，期盼在現有的良好基礎上，持續促進台中與美國的合作夥伴關係。

AIT處長谷立言則於28日拜會台中，同樣由盧秀燕親自接待，谷立言表示，美台之間持續深化AI人工智慧、自動化、無人機等產業上的交流與合作，台中市是相關產業的重要聚落，希望未來能深化各領域的交流與合作。谷立言說，今年適逢美國建國250周年，AIT預計推出系列慶祝活動，包含展覽、座談會、讀書會等，希望能促進台美文化交流。

盧秀燕當場表示「非常歡迎」給予熱情反饋，同時提到原是美軍具樂部舊址的「美村綜合服務園區」即將在今年下半年完工開幕，未來將作為社福、親子及非營利空間，並規畫台美雙方友好歷史介紹展區，相當具有歷史意義，將邀請谷立言屆時蒞市參加開幕典禮。

谷立言是台美友誼深化的見證人，藍鶯則負責協調美國對台政策，兩人都是美對台非官方交流核心人物，1周內接連拜訪盧秀燕，是市府拓展國際關係的重大成果。

