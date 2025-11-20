從基層做起！山富女經理「幫業務員補業績」詐領獎金 判吐10倍還公司

記者羅欣怡／桃園報導

曾任職山富旅行社的劉姓女經理，涉詐業績獎金，法院判賠10倍。（示意圖／翻攝自PIXABAY

曾在山富國際旅行社擔任桃園分公司的劉女，任職期間偽造業績資料，詐領3萬7千餘元的獎金，刑事部分詐欺取財等罪判拘59天確定，山富依任用約定書請求10倍賠償。桃園地院民事庭審理後，判劉女須賠償公司40萬8155元。

判決書指出，山富主張劉女雖擔任桃園分公司經理職務，但她明知自己沒有請領獎金資格，卻違反勞動契約及獎金計算方式之約定，她卻將自己承辦的客戶訂單，虛填至其他業務員的業績統計表，再以電子檔送回總公司請領獎金，公司在不知情的情形下將獎金匯入業務員帳戶，劉女自2019年3至10月間總共拿到3萬7105元。

山富認為，當初劉女和公司簽有任用約定書，劉女違反任用約定書第10條「不得損害公司利益」等條款，公司得請求損害十倍賠償，合計應給付40萬8155元。

劉女以書面答辯，指出自己從2015年就進山富工作，從業務員開始做起，到接任桃園分公司經理一職，都是競競業業、克盡職責，這起事件，起因在於業務員表示業績不夠會被扣薪，而自己又是從業務員出身，知道業務員難處，才會將業績掛在業務員名下，也是循往例於被告擔任業務員時，主管也是如此作為，自己一時心軟，而遭有心人士陷害。

法院審理後指出，劉女在職期間虛構業績、請領獎金事證明確，刑事部分的取財罪、行使業務上登載不實準文書罪已定讞；法官認為，劉女的犯罪行為確實損害公司利益，依約可要求10倍賠償，因此判劉女總共應賠償40萬8155元。

