從基層扎根到國際發光 原住民族委員會啟動原住民族運動人才育成新里程
記者鍾和風/高雄報導
為深化原住民族競技運動人才培育體系，原住民族委員會推動基層扎根至菁英拔尖的完整育成方案，並於今（28）日舉辦「原住民族運動人才育成中心」啟用儀式，宣示原住民族運動人才培育正式邁入制度化、系統化的新階段，展現支持原住民族運動發展的決心。
原住民族運動人才育成中心揭牌合照。(圖/原民會提供)
原民會曾主委表示，原住民族選手長期在田徑、舉重、射箭、射擊、拳擊、柔道及跆拳道等運動項目中展現卓越天賦與實力，於奧運、亞運及世界級賽事屢創佳績，已成為我國競技運動的重要支柱。為回應國家競技運動發展趨勢，自114年度起，原民會整合相關資源，推動「原住民族優秀運動選手拔尖計畫」及「原住民族潛優運動選手培育計畫」，建構由下而上、相互銜接的雙軌培育體系，114年總計補助472人次之選手。
大合照。(圖/原民會提供)
「原住民族潛優運動選手培育計畫」著重基層扎根，發掘並扶植具發展潛力之原住民學生運動員；「原住民族優秀運動選手拔尖計畫」則聚焦具國際競爭實力之優秀選手，銜接國家代表隊及黃金計畫培訓體系，補足關鍵訓練資源。兩項計畫透過提供生活津貼、訓練與參賽補助、移地訓練、運動科學支援、個人專項器材及教練績效獎勵等多元措施，建構完整後勤支援網絡。
曾主委致詞。(圖/原民會提供)
曾主委強調，本次啟用儀式以「共同啟動、匯聚力量、向上發展」為核心精神，象徵政府、學界、體育界與原住民族運動選手攜手合作，共同打造原住民族運動人才培育的重要基地。未來將持續透過制度化培育與跨域整合，厚植原住民族競技實力，為國家運動發展注入永續動能。
