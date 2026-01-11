從堅拒到當責 工程老將接下淡江大橋關鍵一棒

淡江大橋究極美學3（中央社記者黃巧雯台北11日電）淡江大橋不只是世界級工程，更是工程人的人生交會點，從扛下關鍵決策的營造老將、在質疑中撐起鋼構中小企業兄弟，到返鄉築橋的旅日台灣人，各在崗位克服困難，寫下屬於台灣工程故事。

工信工程副總經理劉永慶在工程界打滾30多年，在公司決定投標淡江大橋主橋段時，他坦言，當時還在蘇花改台9線工程現場，當下反應是「堅決反對」，之後還對老闆拍桌。他認為，台灣的營造廠沒有能力承接這件難度空前的藝術品，這是一項「不可能的任務」。

有別於一般橋梁的橋墩與橋塔垂直2D，淡江大橋主橋塔採3D曲面造型，主橋段歷經7度流標才由工信工程公司接手。這座橋被劉永慶形容為「藝術品」，與他過去擅長、追求標準化和成本效益的捷運橋梁工程截然不同。

劉永慶早年參與台北捷運地下化、文湖線機電統包，後來有台電煤倉、港灣工程、鐵道工程等，對於淡江大橋主橋段工程，他從最初的無奈到被迫接受，一度消極配合。

直到在公司總裁的要求下，他在2023年年初，正式進駐工地，肩負起沉重責任，回想那時，他只有一個念頭，「我一定要成功，不成功，我就是成仁，所謂成仁，可能就是自己要回家吃自己，沒有臉再待在這個公司。」

劉永慶接手時，工程進度並不理想，他深刻地意識到，這項超級工程絕非一人之力可完成，最大的挑戰是人的問題。

●超級工程多頭馬車 先把人整合起來

過去的團隊每個人都很優秀，但卻是「多頭馬車、不同心」，導致工作「空轉」。

劉永慶在進入工地後，第一要務是「人先、聲音一致先」，決心打造一支磁場相同、有紀律、同心協力的卓越團隊，甚至親自跑到花蓮，邀請一位他信任且有經驗的協理加入，並用「三顧茅廬」的方式說服對方。

隨著新團隊的建立與紀律的強化，劉永慶觀察到，「沒有功能的或者是『老鼠屎』的人就慢慢就不見了，因為他會被團隊排斥」，最終形成一加一大於三的強大正向循環。

內部管理逐漸到位之際，另一項更棘手的挑戰隨之浮現──鋼構焊接缺工危機，全台缺工高峰期，工程團隊不僅要與其他大型公共工程競爭，甚至還得與台積電搶焊接工人，焊接工日薪從原本約新台幣3000元，一路飆升至1萬元，成為劉永慶口中另一個「人的問題」。

「要增加工班，卻根本找不到人。」劉永慶直言，若完全仰賴台灣本地工班，根本無法支撐工程進度。台灣的工班人數有限，勢必優先選擇條件較好、報酬較高的案子，而他眼前的施工環境，坦白說並不理想。

劉永慶提到，假設戶外氣溫約攝氏30度，但鋼板表面溫度卻高達55度，人在其中宛如置身烤箱，「不用做事就已經汗流浹背，更何況還要穿戴完整裝備。」在這樣的條件下，招募本地工班的難度可想而知。

●鋼構焊接缺工 訓練移工並留在現場

因此，施工團隊選擇一條更艱難、卻也是唯一可行的路——幫助協力廠商建山機械培訓人才，累計訓練人數超過百人。劉永慶表示，「我們毅然決定自己訓練移工，協助他們考取焊接證照，這就變成一整套配套措施。」他強調，若沒有完整配套，工程根本無法推進。

經培訓的移工，初期失聯率達30%，劉永慶以「環境要改善」、「報酬要合理」、「管理要到位」3大策略，經常舉辦聚餐與活動，還一起吃火鍋，拉近彼此距離，「我們是把他們當成台灣員工一樣看待」。

在人力逐步穩定後，真正的技術考驗隨之到來。淡江大橋主橋塔共有53個升層，每一個升層都是高度複雜的系統，網圖原本排訂的工期是一個升層需於15天完成，初期因為團隊磨合和技術嘗試，第一個升層竟花約70天，若按照此速度，工期將嚴重落後。

●53個升層的硬仗 從70天縮短到15天

劉永慶果斷調整不適任的包商，不斷修正、嘗試，他透露，初期有段時間每天都在塔上，以便即時解決問題。最終團隊在第4、5個升層後，施工速度縮短至15天。

親自投入這場挑戰2年多，原本出席工程界聚會，同行對工信的能力普遍不看好，只會客氣地說「多加油」，他只能「概括承受外界的看法」，等到主橋塔升層施工速度成功達到15天後，他確立「這工程是有機會做起來的」信心與決心。

回首這段歷程，劉永慶心境轉折，認為「心想事成」並非空談，而是一種必須徹底相信的工作信念，唯有抱持「成功就是你的必要條件，你不可以失敗」的決心，才能將團隊一步步導向成功。

他也對力邀他接下重任的總裁心懷感激，「還好他叫我來，真的，我現在是非常感謝他。能夠接觸到這個工程、完成它，讓世界看到台灣。」

至於身為工信工程基層工程繪圖師、也是淡水媳婦的賴美燕，期待未來能帶著家人徒步走過全橋，感受自己親手參與的成果。因為淡江大橋不僅是工程項目，更是生活的一部分。它承載了她對淡水的情感，也象徵著改善家鄉交通的希望。

賴美燕原本住在新北市三重，結婚後因房價與生活環境選擇搬到淡水，成為「淡水媳婦」超過25年。早年上班若晚於清晨6時30分通過竹圍，就會陷入車陣，搭捷運可能要站著近一小時，腿也十分吃力，通勤的困擾成了她生活的一部分。

賴美燕2018年因為前公司結束營業而被資遣，當時聽聞工信標到淡江大橋工程，就試著投履歷並順利錄取，這是她第一次真正參與橋梁工程。

每張圖都充滿挑戰——橋塔很多是弧線，斷面也各不相同，鋼筋與混凝土的計算需精確無誤，就連橋墩也長得不太一樣，很多地方無法複製貼上，幾乎都是得「從零開始」，賴美燕笑說，這是她30年生涯中最難畫的圖，比一般工程至少多花3、4倍時間。

工作雖辛苦，常需加班，偶爾要爬鷹架確認現場狀況，但她感到充實且有成就感。她和團隊同事們共同努力，即便進入雜項施工階段，也仍舊需細心繪製與計算，但看到橋梁將邁入完工，她心中滿是驕傲與欣喜。（編輯：陳清芳）1150111