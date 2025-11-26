從填充邁向結構重建 林上立醫師談深層體積概念在臉部美學的應用趨勢

▲林上立醫師於醫學會分享使用洢蓮絲深層體積重建的臨床經驗。

【記者 陳姿穎／台北 報導】隨著再生醫學迅速演進，臉部年輕化的概念已從表層修飾，逐步轉為更深層的「修復重建」。國際知名皮膚科專家林上立醫師於第51屆台灣皮膚科醫學會年會 「洢蓮絲結構重建與立體拉提專題研討會」分享使用洢蓮絲「深層體積重建」的經驗與觀察，並指出臉部衰老不只是皺紋與凹陷，而是支撐力流失所導致的整體結構變化。因此，真正自然且持久的改善方式，是回到臉部深層，重建立體架構。

▲臉是多層組織所支撐的立體結構，僅表面填充，成效有限。

相較於傳統「交聯玻尿酸」以填補凹陷、增加局部支撐為主要訴求，如今，具有支撐力同時可刺激膠原新生，穩定延續視覺效果的產品備受矚目。林上立醫師表示，傳統的臉部調整多以「填滿凹陷」為主，但臉部並不是單一平面，而是由多層組織共同支撐的立體結構。當深層體積流失，像是額頭、太陽穴或顳側的支撐下降，整體光影比例就會改變，進而使臉看起來疲態加深、線條下垂。因此，若只處理表層，通常無法帶來長期且一致的視覺改善。

林上立醫師分享多年前在額頭與太陽穴使用以PCL（聚己內酯）為基底的生物刺激劑洢蓮絲做「深層體積重建」的臨床案例，經過八年長期親自追蹤，上臉結構依然維持自然、飽滿且協調。而案例未處理的中下臉區域，則在相同時間逐漸出現明顯鬆動、凹陷與比例下降。此對比顯示適當的支撐可以間接改善眼眶周圍輪廓、眉弓線條，甚至影響下頜線的整體視覺比例，同時表現出洢蓮絲在深層支撐力的修復，對臉部視覺年輕化有長期關鍵性影響。

▲林上立醫師分享長期親自追蹤案例，呈現洢蓮絲對深層體積重建的價值。

林上立醫師分享自己多年累積的深層注射策略。他以額頭為例用實際教學示範說明，如何使用鈍針在深層脂肪隔室與骨膜上進行扇形注射，修飾凹陷、改善不對稱，同時避免高風險血管區域，打造自然柔順與有前向投射感的額頭弧度。林上立醫師強調，洢蓮絲注射量並非「越多越好」，真正關鍵在於對解剖結構與光影反射的精準判讀。

隨著再生醫學技術提高，深層支撐的修復會成為改善輪廓的重要策略。林上立醫師表示「真正自然、耐看的年輕感，不是把臉撐滿，而是把支架搭好。當額頭、太陽穴、顳側與下顎線的結構被好好重建，臉不只是變年輕，而是『重新回到健康狀態』。」（照片記者陳姿穎翻攝）

▲林上立醫師(左二)認為把臉部支撐搭建好，就能呈現自然年輕的視覺效果。