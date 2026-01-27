從夏天談到冬天！賴清德曝關稅談判秘辛 官邸開會照成員全曝光

賴清德與關稅談判團隊開會照片。時為夏天，備有台南的芒果。 圖：總統府提供

[Newtalk新聞] 台灣對美關稅降至15％且不疊加，後續立法院審議結果備受關注。回顧談判過程，總統賴清德今（27）日表示，團隊從夏天談到冬天，不論工作日或假日，也會過「美國時間」，緊盯談判過程。他說，團隊經歷都很夠、戰鬥力都很強，願意花更多的時間做最好的準備。

賴清德今下鄉前往台中神岡的伯鑫工具，展開產業傾聽拜訪之旅，並接受《民視》節目「台灣最前線」專訪表示，他非常感謝整個談判的團隊，包括副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、行政院副院長鄭麗君、經貿辦總談判代表楊珍妮，還有其他相關部會的同仁。他也說，台灣的科技跟產業實力，也是台灣談判團隊的後盾，才有今天的結果。

廣告 廣告

賴清德下鄉前往台中神岡的伯鑫工具，展開產業傾聽拜訪之旅。 圖：總統府提供

賴清德提及，蕭美琴擔任過立委、駐美大使，那幾年累積的經驗，在這一次談判幫大忙，比如特別畫龍點睛將送出去的談判方案，取名字叫「黃金計畫」，也贏得美國政府的肯定；另外，卓榮泰從川普競選總統的時候，到提出對等關稅，就全盤掌握、全員投入、全盤考量。

賴清德強調，川普是去年4月2日提出對等關稅，但卓榮泰率領的行政團隊，在4月4日就提出880億中小企業的照顧方案。後來他與卓院長分別跟產業界座談，把金額修正到930億，並劃定四個目標，包括人才培育、研發升級獎勵、安定就業、金融協助，讓受影響的產業界可以度過難關。

賴清德指出，鄭麗君擔任談判團隊的團長，非常、非常地用心，並提出「台灣模式」，就是拿台灣的科技產業、製造業做後盾，去跟美國談判，並取得15%沒有疊加的對等關稅。他說，第一，以前台灣對美國的關稅比日本、韓國、歐盟高，但現在拉平了；第二，美對台的貿易逆差比較高，而美對日、韓的貿易逆差比較低；第三，台灣付出的代價比較小，像日本承諾5500億美金、3500億美金，而台灣則是2500億美金由企業自主決定，並且台美是雙向投資，有助未來平衡台美貿易的逆差。

談及談判九個月的過程，賴清德表示，從4月2日開始看到32%，整個行政團隊，不管是總統府、國安會、行政院跨部會，大家都集思廣益。他說，談判團隊去美國之前，他一定會召集會議，大家共同決策；談完回來之後又趕快緊急開會去解決問題，而在談判的過程中，在台灣的人都待命，就過美國時間，所以常常在半夜持續盯著談判過程。

賴清德說明，不希望美國提出一個意見，而談判團隊遭遇到困難，沒有辦法即時解決，「我們就是希望提供即時幫助，讓談判團隊能夠在第一線，很快速地因應美國提出來的各種問題」。

賴清德與關稅談判團隊開會照片。 圖：總統府提供

賴清德也說，也有人整夜沒睡，但大家的經歷都很夠、戰鬥力都很強，都撐過來。他回想，他們不是只有晚上，或是白天上班的時間，包括禮拜六、禮拜天，有時候下午也會到總統府官邸再去開會。

賴清德表示，團隊拍的照片不多，後來他有看到一張照片是擺台南的芒果。他請談判團隊跟相關部會在官邸開會討論的時候，請團隊吃芒果，從夏天談到秋天、秋天談到冬天，是漫長的一段談判過程；此外，晚上也會吃個宵夜，燒餅加蛋再加上永和豆漿。他認為，大家都很有使命感，也很有責任感，願意花更多的時間做最好的準備。

賴清德秀出的開會照，成員包括副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、國安會秘書長吳釗燮、行政院副院長鄭麗君、經貿辦總談判代表楊珍妮、行政院秘書長張惇涵、國安局長蔡明彥、經濟部長龔明鑫、國安會諮委徐斯儉（時任）、傅棟成、黃重諺。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

這些話川普不愛聽! 經濟持續惡化 克魯茲警告共和黨恐受重創遭訓斥

習、張「宮鬥」早從20大就開始? 他曝「佈局說」：原來習近平忍了這麼久......