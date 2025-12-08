從外泌體到數位孿生，佳世達醫療如何切入「預防醫學」？

科技大廠跨足生技產業的戰火，已從硬體代工延燒至再生醫學的「顏值」戰場。不讓和碩專美於前，佳世達今年宣布策略投資擁有「生化脈衝誘導外泌體專利技術」的陞醫生技，正式切入抗衰老與預防醫學的高毛利領域。這不僅是佳世達醫療艦隊從「醫材軍火商」轉型的重要拼圖，更標誌著集團戰略從醫院內的治療，邁向醫院外的樂齡商機。

為期四天的2025台灣醫療科技展於12月4日登場，連續參展第八年的明基佳世達集團以「樂齡治療」與「AI智慧醫療」為展區主題。其中，AI與預防醫學的結合更是串連整場攤位的核心靈魂。

廣告 廣告

佳世達醫療事業群總經理楊宏培笑著引用《黃帝內經》中的金句「上醫治未病」，他強調台灣早已不是高齡社會，而是超高齡社會，如何讓高達人口兩成的銀髮族群長壽樂活，科技便成為重要助力與龐大商機，希望讓樂齡族群「健康、快樂、漂亮」。

佳世達集團左手握有通路端的丁丁連鎖藥局，右手持有醫療服務端的明基醫院，堪稱台灣第一家真正實現「電醫合體」的集團企業。而從集團近來的布局中，也可看到因應醫療趨勢，從醫療設備逐步擴展至院外治療、預防醫療與再生醫學。

切入熱門外泌體商機，總座楊宏培樂當代言人

2025年中，佳世達迎來新的轉投資子公司陞醫生技，其主要產品正是再生醫學中當前最火熱的「外泌體」。「坦白講天下沒有白吃的午餐，你以為我皮膚天生就這麼好？沒這回事啦！」楊宏培笑著分享，自己年近70，除了平時的醫美保養，也開始嘗試塗抹外泌體產品，不僅為了皮膚養護，也看好其對生髮的效果。

尤其，陞醫生技獨家的「Bio-Pulsed生化脈衝誘導」專利技術，能讓外泌體達到極高的純度，且仍具備常溫保存的穩定性，解決了過去生技產品難以運送與保存的痛點。

「我今天也有抹，這東西對長頭髮、對皮膚都很有效。」楊宏培不僅在記者會上當起最佳代言人，在大合照時也熱情邀請陞醫生技董事長謝儒生站往中央位置，對這隻集團「小金雞」重視程度可見一斑。

據了解，佳世達已規劃推動陞醫生技在明年登錄興櫃，這也象徵著集團正式從醫材軍火商跨足至再生醫學的高含金量領域。

佳世達醫療事業群總經理楊宏培看好外泌體產品的生髮效果。吳季柔攝

透析成2026動能，用「印」的超音波探頭首度量產

如果說外泌體是未來的爆發力，那麼「透析事業」則是佳世達2026年最穩健的金牛。楊宏培分析，經過幾年的深耕，明基透析上海廠的產能與良率已進入規模化階段。面對中國14億人口與日益嚴重的老齡化問題，「明年最大的動能，會來自中國的透析（市場）。」

展區也展出全臺唯一寵物專用血液透析機，提供動物的洗腎治療解決方案。明基透析看準生物製劑成長動能，同步推出Qflow切向流過濾平台，可加快過濾、純化蛋白質與外泌體等物質的速度，產出率可提升六倍。

明基透析推出全臺唯一寵物專用血液透析機，提供動物的洗腎解決方案。吳季柔攝

除了穩健的透析事業，展場中另一項令人驚艷的技術亮點，則是佳世達與集團伙伴友達合作研發的QMUT超音波探頭（Quantitative Micro-Ultrasound Technology），今年首度正式量產，將開始與客戶合作設計探頭與設備，2026年預計取證。

「以前做探頭要像切陶瓷一樣，一個一個磨、一個一個切，」佳世達醫療影像事業部處長宋沛倫解釋，「現在我們是用面板製程直接『印』出來。」這項技術利用友達的面板製程優勢，在一張基板上能同時產出高達1200個探頭單元，不僅生產速度大幅提高，解析度也提升了四倍。

宋沛倫補充，目前明基透析也利用折疊手機的面板技術，研發「可彎曲探頭」，應用場域包括孕護安胎，可直接貼上一整片軟性超音波貼片，即可二十四小時無線監測胎兒心跳，期待此技術在未來五年內達到量產、完成認證。

不需抽血也可預測風險，AI打造個人「健康數位孿生」

在軟體布局方面，佳世達同樣展現了「虛實整合」的企圖心。旗下浚鴻數據具備豐富的國人健康資料庫，推出「健康數位孿生」系統，強調不需抽血，只需透過六大生活問卷，以及八項用戶自行量測的項目，即可以AI大數據運算，預測個人的健康風險，並導入「AI健康教練」進行生活指引。這正呼應了集團從治療走向預防的大戰略，透過軟體平台串聯硬體設備，打造完整的樂齡照護生態圈。

此外，達宣智慧則展示了AI在臨床護理的實際應用。針對高齡者常見的壓瘡或糖尿病足，達宣推出了「AI傷口檢測」系統，護理人員只需透過手持裝置拍攝，AI便能自動辨識傷口大小、組織類型並計算癒合進度，大幅減少人工測量的誤差與時間，讓科技真正落地解決臨床痛點。

今年佳世達在醫療科技展上大秀肌肉，從外泌體、QMUT超音波探頭量產到AI賦能，顯示出這支醫療艦隊的武器庫日益完備。楊宏培透露，今年醫療事業群營運業績可望順利達標，也期待明年在透析事業的帶動下，繳出更亮眼的成績單。

面對未來的擴張，楊宏培透露現階段計畫專注於將原有的事業體質調得更好，展開「內部整頓」。他強調，過去幾年佳世達透過「大艦隊」模式快速併購，現在到了該消化、整理的時刻，期待讓事業群更緊密互補、深耕技術，準備迎接超高齡社會帶來的下一波大浪。