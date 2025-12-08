從外泌體到數位孿生，佳世達醫療如何切入「預防醫學」？
科技大廠跨足生技產業的戰火，已從硬體代工延燒至再生醫學的「顏值」戰場。不讓和碩專美於前，佳世達今年宣布策略投資擁有「生化脈衝誘導外泌體專利技術」的陞醫生技，正式切入抗衰老與預防醫學的高毛利領域。這不僅是佳世達醫療艦隊從「醫材軍火商」轉型的重要拼圖，更標誌著集團戰略從醫院內的治療，邁向醫院外的樂齡商機。
為期四天的2025台灣醫療科技展於12月4日登場，連續參展第八年的明基佳世達集團以「樂齡治療」與「AI智慧醫療」為展區主題。其中，AI與預防醫學的結合更是串連整場攤位的核心靈魂。
佳世達醫療事業群總經理楊宏培笑著引用《黃帝內經》中的金句「上醫治未病」，他強調台灣早已不是高齡社會，而是超高齡社會，如何讓高達人口兩成的銀髮族群長壽樂活，科技便成為重要助力與龐大商機，希望讓樂齡族群「健康、快樂、漂亮」。
佳世達集團左手握有通路端的丁丁連鎖藥局，右手持有醫療服務端的明基醫院，堪稱台灣第一家真正實現「電醫合體」的集團企業。而從集團近來的布局中，也可看到因應醫療趨勢，從醫療設備逐步擴展至院外治療、預防醫療與再生醫學。
切入熱門外泌體商機，總座楊宏培樂當代言人
2025年中，佳世達迎來新的轉投資子公司陞醫生技，其主要產品正是再生醫學中當前最火熱的「外泌體」。「坦白講天下沒有白吃的午餐，你以為我皮膚天生就這麼好？沒這回事啦！」楊宏培笑著分享，自己年近70，除了平時的醫美保養，也開始嘗試塗抹外泌體產品，不僅為了皮膚養護，也看好其對生髮的效果。
尤其，陞醫生技獨家的「Bio-Pulsed生化脈衝誘導」專利技術，能讓外泌體達到極高的純度，且仍具備常溫保存的穩定性，解決了過去生技產品難以運送與保存的痛點。
「我今天也有抹，這東西對長頭髮、對皮膚都很有效。」楊宏培不僅在記者會上當起最佳代言人，在大合照時也熱情邀請陞醫生技董事長謝儒生站往中央位置，對這隻集團「小金雞」重視程度可見一斑。
據了解，佳世達已規劃推動陞醫生技在明年登錄興櫃，這也象徵著集團正式從醫材軍火商跨足至再生醫學的高含金量領域。
透析成2026動能，用「印」的超音波探頭首度量產
如果說外泌體是未來的爆發力，那麼「透析事業」則是佳世達2026年最穩健的金牛。楊宏培分析，經過幾年的深耕，明基透析上海廠的產能與良率已進入規模化階段。面對中國14億人口與日益嚴重的老齡化問題，「明年最大的動能，會來自中國的透析（市場）。」
展區也展出全臺唯一寵物專用血液透析機，提供動物的洗腎治療解決方案。明基透析看準生物製劑成長動能，同步推出Qflow切向流過濾平台，可加快過濾、純化蛋白質與外泌體等物質的速度，產出率可提升六倍。
除了穩健的透析事業，展場中另一項令人驚艷的技術亮點，則是佳世達與集團伙伴友達合作研發的QMUT超音波探頭（Quantitative Micro-Ultrasound Technology），今年首度正式量產，將開始與客戶合作設計探頭與設備，2026年預計取證。
「以前做探頭要像切陶瓷一樣，一個一個磨、一個一個切，」佳世達醫療影像事業部處長宋沛倫解釋，「現在我們是用面板製程直接『印』出來。」這項技術利用友達的面板製程優勢，在一張基板上能同時產出高達1200個探頭單元，不僅生產速度大幅提高，解析度也提升了四倍。
宋沛倫補充，目前明基透析也利用折疊手機的面板技術，研發「可彎曲探頭」，應用場域包括孕護安胎，可直接貼上一整片軟性超音波貼片，即可二十四小時無線監測胎兒心跳，期待此技術在未來五年內達到量產、完成認證。
不需抽血也可預測風險，AI打造個人「健康數位孿生」
在軟體布局方面，佳世達同樣展現了「虛實整合」的企圖心。旗下浚鴻數據具備豐富的國人健康資料庫，推出「健康數位孿生」系統，強調不需抽血，只需透過六大生活問卷，以及八項用戶自行量測的項目，即可以AI大數據運算，預測個人的健康風險，並導入「AI健康教練」進行生活指引。這正呼應了集團從治療走向預防的大戰略，透過軟體平台串聯硬體設備，打造完整的樂齡照護生態圈。
此外，達宣智慧則展示了AI在臨床護理的實際應用。針對高齡者常見的壓瘡或糖尿病足，達宣推出了「AI傷口檢測」系統，護理人員只需透過手持裝置拍攝，AI便能自動辨識傷口大小、組織類型並計算癒合進度，大幅減少人工測量的誤差與時間，讓科技真正落地解決臨床痛點。
今年佳世達在醫療科技展上大秀肌肉，從外泌體、QMUT超音波探頭量產到AI賦能，顯示出這支醫療艦隊的武器庫日益完備。楊宏培透露，今年醫療事業群營運業績可望順利達標，也期待明年在透析事業的帶動下，繳出更亮眼的成績單。
面對未來的擴張，楊宏培透露現階段計畫專注於將原有的事業體質調得更好，展開「內部整頓」。他強調，過去幾年佳世達透過「大艦隊」模式快速併購，現在到了該消化、整理的時刻，期待讓事業群更緊密互補、深耕技術，準備迎接超高齡社會帶來的下一波大浪。
其他人也在看
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度EBC東森新聞 ・ 23 小時前 ・ 8
74歲女癌末「長數百顆腫瘤」！2個月全消失 只靠「1治療」創奇蹟
一名74歲的女性肝癌患者，在短時間內長出上百顆腫瘤，且肝臟腫瘤長至18公分大，身體極為虛弱、嚴重呼吸困難。後續她於陽明交通大學附設醫院進行化學治療，在短短2個月內，體內腫瘤幾乎消失不見，身體逐漸康復且還能活動自如，恢復生活能力。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 16
忘記藥名！阿姨急畫「1個火柴人」藥局老闆秒猜中 網全瘋了：太強！
一位藥局老闆近日在社群平台分享了一段特殊經歷，一名疑似有聾啞情況的阿姨因忘記藥名而比手畫腳，最後畫出「一個火柴人圖案」，竟讓老闆瞬間「get」到阿姨的想法，成功猜中她需要的藥品。這段溫馨互動在網路上引起熱烈討論，不少網友也畫下圖案，來考驗老闆是否能成功「get」，令人看了莞爾一笑。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 16
羽絨衣準備！全台迎入冬「最強冷氣團」 北台灣恐剩10℃
（記者張芸瑄／綜合報導）入冬以來最強冷空氣即將報到。中央氣象署指出，目前東北季風稍歇，各地白天普遍轉為晴到多雲 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 6
吃雞胸肉和花椰菜減肥 女網紅「胰臟全爛」險亡！醫嘆：一堆人錯了
以為多吃水煮餐就能健康？這起案例可要注意。一名中國女網紅為追求快速瘦身，在半年內採用「水煮雞胸肉加花椰菜」的單一飲食法。然而，這種錯誤方式並未帶來健康，反而害她劇烈腹痛，送醫後竟被診斷出胰臟大面積壞死，差點喪命！三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 15
痛哭「爸爸對不起你」！賴瑞隆證實兒將轉學
[NOWnews今日新聞]立委賴瑞隆近來積極爭取代表民進黨參選高雄市長，未料近日卻爆出小二子追打同學，不僅堵門長達12分鐘，更嗆聲「出來就打死你、甩你耳光！」而受害人家長質疑校方處理消極。對此賴瑞隆今...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 1071
新北穩漲區！永和頂溪商圈都更危老催動 房價「慢而穩」惦惦漲 自住回流「住過都離不開...」｜房價狙擊手
新北市永和頂溪生活圈近十年房價表現強勢，伴隨台北外溢效應、自住買盤回流與生活圈成熟度提升，區域需求長期穩定，身為台北跨入永和的第一站，頂溪站具備「一橋進台北」的稀缺地利，周邊商圈、學區、公園密集度高，使居住便利性遠勝多數老城區，根據實價資料，頂溪生活圈近十年房價上漲46%，領先永和整體的 43%。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 10 小時前 ・ 4
賴瑞隆淚談兒涉霸凌！議員預言「重創綠營」最慘情況：台南、高雄會很慘
民進黨立委賴瑞隆在高雄市長黨內初選期間，因8歲兒子爆出霸凌爭議重創聲譽，恐影響選民支持度，民眾黨新北市議員陳世軒指出，無論是賴瑞隆的霸凌相關爭議，還是立委林岱樺的貪污疑雲，都讓民進黨受到重創，若再不快速整合、定於一尊，到了2026大選正式開跑，台南、高雄選情都會很慘。陳世軒在《週末大爆卦》節目中表示，無論是林岱樺因為官司而民調直落，還是賴瑞隆兒子爆出的爭議......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 221
傳離婚宥勝7個月！慈惠疑搬家「開啟新生活」 現況曝
男星宥勝（王宥勝）2023年捲入性騷風波後，今年4月宣布永久退出演藝圈，並將所有社群關閉。沒想到5月傳出他與老婆慈惠離婚，身分證配偶欄已經空白，但夫妻倆至今未做出回應，而慈惠7日在社群更新近況，吐露「在新的城市開啟新生活」，疑似準備搬離原居住地。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 16
青鳥護航賴瑞隆兒！醫嗆：敢不敢做這事？
[NOWnews今日新聞]表態角逐2026高雄市長初選提名的民進黨立委賴瑞隆，日前卻被爆出就讀小二的兒子追打、霸凌同學；距霸凌事件發生近兩個月後，賴瑞隆昨（7）日二度召開記者會，淚崩向女童及其父母致歉...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 121
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 166
台積電亞利桑那廠獲利暴跌！數千晶片報廢 研調揭美國製造「真實內幕」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導半導體研究機構《SemiAnalysis》最新撰文指出，台積電美國亞利桑那廠在供應鏈成熟度、人才與設備維護能力等面向均不如台灣...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 181
林青霞搶救44億豪宅「心力交瘁」 還原崩潰過程驚喊：這是入侵
影壇傳奇林青霞1984年與香港富商邢李㷧結婚後淡出演藝圈，氣質依舊是外界心中的永恆「大美人」。然而，向來優雅從容的她近日卻在專欄坦言，面對香港市值逾11億港幣（約44億台幣）的豪宅遭「不速之客」蟑螂入侵，讓她一度心力交瘁。鏡報 ・ 7 小時前 ・ 89
成田機場「台灣國旗死壓中國」！日本最新「辱華現場壓不住」網笑瘋
生活中心／曾郁雅報導日本首相高市早苗回應「台灣有事」且堅決不收回的表態，引發中國當局極度不滿，多次出手試圖「經濟制裁」，沒想到卻進一步推升高市早苗於日本民眾支持率，展現日本國民對於堅守日本立場與友台政策的認同，近日就有飛往日本旅客發現東京成田機場「這畫面」，直接「台灣強壓中國」的場景，讓他忍不住笑出來：「最新辱華現場！」。民視 ・ 1 天前 ・ 461
賴清德陷執政困境！前朝要角紛紛發聲 蔡英文也講話了
賴清德總統的第一任期執政，苦於朝小野大的局勢，施政難以開展，不僅於此，黨內也多有歧見，媒體人觀察到蔡英文時期的大將，不時出來議論時政，前總統蔡英文7日也發文警告，她不能容忍不肖人士，藉綠能發展從事不法的牟利行為。這傷害產業、傷害經濟，更傷害國家。中天新聞網 ・ 10 小時前 ・ 91
不是高麗菜、水蓮！「1神菜」煮火鍋必吃 醫曝：多吃防肺癌
天氣變冷，不少人都想吃熱呼呼的火鍋，你必加的食材是什麼呢？近日有火鍋店小編表示，老闆叫了2籃茼蒿，還說「這是火鍋必吃的神菜！」讓他很驚訝。文章曝光掀起討論，眾人紛紛認同老闆看法，直喊「沒吃到茼蒿像是沒吃火鍋！」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 3
小煜離婚「護理正妹」！昔「交往內幕」全說了
娛樂中心／于士宸報導男星楊奇煜（小煜）從偶像男團「棒棒堂」出道，單飛後跨足主持與戲劇。2020年，他與小7歲的護理師女友言言結婚，並育有兩名兒子。沒想到，今日（8）小煜突然震撼宣布，其實早在9月就已與言言和平離婚，並感性表示：「有些故事不必用『結束』形容，只是換了一種讓彼此更舒服的方式陪伴」。如今，也有網友翻出他5年前公開結婚喜訊時的貼文，其中「這1句」讓人看見當時兩人滿溢的甜蜜與勇敢，相愛的模樣仍令人動容，如今卻傳出離婚消息，令大批粉絲感到惋惜。民視 ・ 4 小時前 ・ 4
道奇準備大撒幣挖虎王！可能創下超越山本由伸史上投手最大合約
體育中心／綜合報導道奇隊正在醞釀一筆重磅交易！他們正積極運作，試圖交易底特律老虎賽揚左投「新虎王」史庫柏（Tarik Skubal），有可能以「一換五」完成這筆大交易。FTV Sports ・ 8 小時前 ・ 9
納豆當爸了！ 依依做1年試管成功⋯聽到醫生宣布當場爆哭
納豆、依依相差11歲，當時納豆身體出狀況，是依依機靈的反應救了他一命，也因為這樣讓他認定一定要把對方娶回家，今年2人5月補辦婚禮，當時便透露要積極做人，8日依依宣布好消息，「我懷孕了！我們有小寶寶了！」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 8 小時前 ・ 44
本週首波冷空氣到！今變天降溫炸雨 這天迎「入冬最強冷氣團」10℃急凍
今（8）日東北季風增強、明（9）日東北季風影響，氣象署提醒，北部及東北部天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼；東北部及大臺北地區、基隆北海岸有陣雨，有局部大雨發生的機率，桃園、東部地區有局部短暫雨，東南部及恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 發起對話