從外觀就能看出來！日官方揭挑橘子3技巧：保證好吃又甜

橘子好不好吃，專家表示從外觀就能看出來，日本農林水產省也分享3個挑選時的細節。（示意圖，Shutterstock／達志）

橘子甜又多汁，是不少民眾最愛的水果，尤其如今到了冬天，也是橘子的季節，但購買時不少人抓不到重點，容易踩到大雷，買到苦澀的橘子。對此日本農林水產省（相當於台灣農業部）就分享挑選橘子的3個秘訣，且從外觀就能輕易判斷。

農林水產省在官方X（推特）發文「農林水產省小知識」，表示挑選好吃的橘子有3個訣竅，第一個是看果蒂，果蒂越小，並且稍微乾燥；第二個是看顏色與光澤，果皮必須呈現深橘色，並且外皮要光滑且帶有光澤；第三個則是摸一外皮，摸起來不會太軟，有一定的緊實感。

農林水產省則在官網補充，剝橘子的正確步驟，首先從果蒂往下剝開，這樣就能輕鬆去除拔果肉上白色的絲，也就是橘絡，但橘絡其實富含膳食纖維以及多種維生素，橙皮苷更是具備強大的抗氧化和抗炎特性，因此不建議全部撕掉。

此外，台南川涌果園也曾發文挑選橘子的方法，相對農林水產省的說法，川涌果園則指出，挑選橘子大小也是一個重點，不要挑太大或者太小，挑選剛剛好的橘子就好，因為這樣的橘子往往果肉含的水分比較豐富；此外重量也是一個指標，橘子重量重一點，代表果肉水分更吩咐，挑選時拿在手中感受重量，沉一點的水分與甜度會比較高，更容易吃到口感好且更甜美的橘子。

