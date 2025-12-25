從外資大鱷到長照阿嬤都受影響！央行7大新制上路

財經中心／師瑞德報導

中央銀行24日祭出外匯申報7大新制，採「寬嚴並濟」策略。除鐵腕嚴查外資假投資真炒匯外，同步推動無紙化免印紀錄、簡化投信文件及開放券商代辦長照結匯。新制即刻生效，全面提升金融效率並維護市場秩序。（AI製圖）

中央銀行24日發布重磅消息，修正「銀行業輔導客戶申報外匯收支或交易應注意事項」，並宣布即刻生效！這次修正不只這涉及銀行作業流程，更與外資投資、投信基金募集、甚至移工雇主與長照家庭息息相關。為了讓民眾與業者不踩雷、享便利，《三立新聞網》特別整理「7大修正重點」懶人包，讓你一篇看懂央行新政。

修正一：銀行員免當影印機（無紙化）

過去銀行查詢客戶當年累積結匯金額時，規定要列印紙本紀錄。新制**取消強制列印**，改由銀行自行訂定電子化留存方式。這不僅讓銀行員不用再瘋狂印資料，也符合綠色金融環保趨勢。

修正二：嚴查「假投資真炒匯」（重點必看）

這是本次修法最硬的一條！明定銀行受理外資等直接投資、證券投資及期貨交易的新台幣結匯案件時，必須確認「結匯性質」與「申報內容」相符。簡單說，沒買股票證明就不能結匯，防止熱錢假借投資名義來台炒匯。

修正三：外商匯款看「經濟部」臉色

配合經濟部規定，外國銀行、保險或證券公司要匯入資金給在台分公司當營運資金時，結匯憑辦文件改了！以後只能憑「經濟部」核發的文件辦理，以前拿金管會核准文件的做法現在行不通了。

修正四：投信申報文件「大瘦身」

投信、期貨信託業者有福了！未來募集資金投資的結匯文件大幅簡化，只要附上核准文件和資金變動表即可，不用再準備厚厚一疊的「損益或收益分配計算書」，省時又省力。

修正五：GDR發行規定同步

這條比較專業，針對發行人用「已發行股份」參與發行海外存託憑證（GDR）在國外店頭市場交易，央行將其匯入款結匯文件的規定，修正為與現行「原兌回額度內再發行」的方式一致，讓法規邏輯更統一。

修正六：聘僱移工雇主注意

私立就業服務機構代外籍移工辦理在台薪資結匯時，清單格式新增「居留證核（換）發日期」欄位，且委託書的英譯內容也同步修正。雇主與仲介業者填寫資料時務必更新表格，以免被退件。

修正七：暖心開放「券商代辦」長照結匯

因應高齡化社會，央行增訂銀行可受理證券商以「老人安養」及「身心障礙者照護」為目的的外幣信託。也就是說，證券商可以代替年長者或身心障礙受益人辦理結匯，讓弱勢族群在資金運用上更方便。

央行強調，上述七大修正點自114年12月24日起正式生效，呼籲銀行業與相關民眾多加留意，共同維護外匯市場秩序並享受新制帶來的便利。

