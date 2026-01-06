從多次挫折到雙胞胎喜訊！39歲媽媽找到「對的療程」是成功關鍵

在晚婚晚育成為常態的今天，許多夫妻走進診間時，已同時面臨年齡上升、工作壓力與生理指標變化等多重挑戰。高雄安田婦產科診所蔡依儒院長表示，門診最常見的，不僅是第一胎延後，還有「二胎困難」：第一胎落在30多歲順利生下，等忙完工作與育兒再思考第二胎，年齡往往已越過40歲的生育臨界線，卵巢功能下滑、懷孕成功率自然受到影響。

蔡依儒院長提到，女性的生育能力並非在單一時間點驟降，而是隨年齡逐步下滑；35歲可視為重要轉折點，之後會急速下降。部分女性雖未滿35歲，仍可能因壓力或體質變化出現「月經量變少」等卵巢老化徵兆，卻常被忽略。「現代人的環境暴露與職場壓力對生育力的影響確實存在。」

評估不是只看數字：從需求出發，縮短冤枉路

「不孕」在醫學定義上是規律同房1年未懷孕，蔡依儒院長的看法是臨床目標不應只停留在名詞診斷，而是盡力協助夫妻達成「想要有孩子」的結果。她過往會建議年輕夫妻先嘗試自然受孕一段時間；但現在許多初診者已接近40歲，若仍照舊等待，可能錯失黃金時機。因此，會先釐清患者的主觀期待，像是多久想完成、可接受介入程度與客觀限制；如年齡、卵巢儲備、時間配合度等，再討論路徑：可先行以基礎檢查掌握方向（含女性卵巢功能與輸卵管通暢度、男性精液分析等），也會評估是否直接進入人工生殖。

當遇到高齡或卵巢功能偏弱者，蔡依儒院長常建議「不必繞遠路」。若患者期望明確、也接受積極介入，再加上目前政府對試管療程提供補助，直接啟動體外受精往往更能把握時間，再來持續調整策略。



排卵刺激與個人化用藥：提升好囊胚率成為突破關鍵

蔡依儒院長說明，排卵刺激是人工生殖的關鍵環節。會依年齡、卵巢反應、時間壓力與配合度進行個人化設計；對於年紀較長或卵巢功能偏弱者，會客製化排卵療程策略，目標在於提升成熟卵數與胚胎品質。

目前排卵刺激治療以注射型性腺刺激素為主流，常見藥物包含高純度尿液製劑、倉鼠細胞基因工程製劑、人體細胞株基因工程製劑。蔡依儒醫師進一步說明，近年臨床上採用的新型治療組合—以人體細胞株基因工程製劑搭配高純度尿液製劑的雙重用藥，能更貼近人體自然激素分泌節奏，對高齡或卵巢功能衰退患者的幫助尤其明顯，不僅能促進卵巢反應，亦可有效提升好囊胚率，懷孕成功率隨之提高。

蔡依儒院長分享，近期門診就有一位39歲的陳小姐，結婚2年、先生為再婚。陳小姐先前在他院進行多次療程，雖取卵數高達20顆以上，卻歷經一次流產、一次植入失敗；後續更因胚胎染色體異常幾乎全數報廢，陷入極大挫折。轉至安田診所後，重新評估卵巢狀況與用藥反應，改以新型治療組合搭配個人化時程控制，在第三次取卵後獲得多顆囊胚，並成功篩出染色體正常胚胎，今年9月植入，順利懷有雙胞胎，預產期為明年5月，夫妻倆相當開心。



「像這樣的案例，最重要的不是技術奇蹟，而是找到適合的節奏。」蔡依儒院長強調，治療不是重來幾次就會成功，而是每一次都必須更貼近患者身體的真實狀況。

若面臨植入反覆失敗，安田團隊也會同時檢視子宮內膜狀態。若發現內膜偏薄或曾受損，會輔以營養調整與修復性支持，並視情況評估免疫平衡方案，前提是「安全、低負擔」，讓患者知道每一步為何而做。



圖/高雄安田婦產科診所蔡依儒院長表示，醫療團隊會評估患者年齡、身體狀況和時間壓力，設計最適合患者的個人化治療方案。一名39歲患者轉至安田後，採用以人體細胞株基因工程製劑搭配高純度尿液製劑的新型治療組合，第三次取卵即成功懷上雙胞胎

安田的用心：多元理解、多面向關心

高雄安田婦產科診所蔡依儒院長也強調，生育不是單一族群的議題，而是每個人對「家庭」的想像與實踐。安田特別注重多元族群的需求與尊重，從女同志伴侶、跨性別族群到罕見疾病帶因家庭，都能在友善與隱私的環境下獲得協助。

院內設有自有卵子庫與精卵配對媒合系統，並與罕病相關協會及遺傳檢測實驗室資源合作，提供帶因篩檢、遺傳檢查及胚胎植入前診斷（PGT）等完整服務。蔡依儒院長表示，我們希望每個想成為父母的人，都能在被理解、被支持的環境裡前進。

對多數走進診間的夫妻而言，最焦慮的往往不是「能不能懷孕」，而是「該從哪裡開始」。蔡依儒院長提到，她最常做的是幫患者把複雜的醫療流程變得清楚可理解，讓每一步都有方向。從檢查、用藥到胚胎培養，安田生殖中心以國際水準的實驗室設備、專業胚胎師與個人化療程設計相互配合，讓治療更貼近現況、也更有效率。

蔡依儒院長鼓勵面對不孕治療的伴侶，生育是一段需要被理解的旅程，「只要知道自己在哪個階段、該怎麼走，就不會被不確定感困住。」這也是她希望帶給患者的安心—用對的方法，走在對的求子路上。



圖/蔡依儒院長會向備孕夫妻解釋複雜療程，讓患者清楚了解治療階段和方向，不再因為不確定感而感到迷惘。安田診所完整的治療方案和設備，幫助夫妻在求子路上安心前行



