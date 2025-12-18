從夜市到雲端廚房 掌握飲食安全關鍵！

作者／KingNet國家網路醫藥編輯 資料來源／食藥署





人情味十足的傳統小吃與夜市，也是許多外食族的選擇，衛生條件是挑選的重點。建議選擇生意穩定、回客率高的攤位；觀察檯面是否整潔、食材是否有遮蓋與防塵；留意油鍋是否色澤混濁、表面是否有浮渣，或在加熱時是否冒出異味與黑煙，這些都可能是油質劣化跡象。此外，若食材長時間暴露於室溫、未覆蓋、表面乾皺或有異味，可能存在保存不當風險。另可留意地方政府不定期公布的夜市與市集評鑑結果，做為參考依據。

行動餐車怎麼選？ 「這些」要注意

行動餐車是近年流行的飲食新選擇，主打創意便餐、手沖咖啡、異國料理等，但由於車體空間狹小，若管理不善，容易在食材儲存、垃圾處理與水源衛生等處出現盲點。因此，凌明沛教授建議消費者須注意該餐車業者是否具備「移動餐車營業登記」與「食品業者登錄字號」；餐車外觀是否乾淨整齊與菜單資訊等。

雲端外送當道 食安細節別忽略

而以外送為主的「雲端廚房」，因無實體用餐空間，消費者無法親眼察看環境，因此應確認是否完成食藥署的「食品業者登錄」，並參考外送平台是否有衛生審查機制。即使透過平台訂餐，消費者也可以多留意政府對於雲端廚房餐飲業稽查的相關結果，做為選購訂餐的參考。





凌明沛教授也提醒，外送雖然方便，也涉及食品保存與包裝安全性等問題，特別是在高溫季節或運送距離過遠時；同時也要留意包裝是否密封完整，是否有異味等。





凌明沛教授強調，外食不等於不安全，重點在於消費者的選擇與判斷，無論是在街邊享用傳統美食、支持行動餐車、依賴外送平台或嘗試雲端廚房，只要具備基本的食品安全意識與判斷力，外食也能吃得安心又開心。





