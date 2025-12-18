從夜景到地下室 大葉大學造藝系磺溪美展表現亮眼

▲大葉大學造藝系學生在磺溪美展獲得兩個獎項。（記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】從和媽媽看夜景的回憶，到堆滿舊物的童年地下室印象，大葉大學造形藝術學系學生以生活為靈感，在第26屆磺溪美展交出亮眼成績。碩士班學生紀青良以金工作品《光的印痕74甲》榮獲工藝類優選獎，獎金新臺幣5萬元；大四學生賴昱丞則以油畫作品《地下室》獲得油畫類入選獎肯定。

▲大葉大學造藝系碩士生紀青良(左)的夜景作品獲磺溪美展優選獎，與指導老師柯啟慧(右)分享喜悅。（記者林明佑翻攝）

廣告 廣告

碩士生紀青良以作品《光的印痕74甲》榮獲工藝類優選獎，他指出，創意靈感來自和媽媽一起看夜景的經驗，讓他進一步思考創作可以如何表現光線，作品以「光」為創作主體，透過金屬反光特性，在以黑絨布為底的框架中，描繪黑夜裡房屋與路燈交織而成的燈海景象，重現74甲快速道路的夜間風景。他從小就喜歡畫畫，就讀大葉大學造藝系受到多元藝術的啟發，選擇了金工，探索不一樣的世界，這是他第一次挑戰全國工藝競賽，很開心也很意外能得到評審肯定，謝謝柯啟慧老師的指導。

▲大葉大學造藝系賴昱丞同學(左)畫童年記憶的地下室獲獎，感謝指導老師王紫芸(右)。（記者林明佑翻攝）

大四生賴昱丞在指導老師王紫芸的帶領下，以作品《地下室》獲得油畫類入選獎。他表示，小時候在阿公阿媽家長大，家裡有很多長輩愛物惜物保留的物件，創作時從家族記憶出發，描繪地下室中堆滿阿公阿嬤留下的舊電線、電器、紙盒與生鏽工具等雜物，呈現節儉、惜物、惜福的生活精神，希望可以引領觀者重新思考物件背後所承載的情感與記憶。

第26屆磺溪美展巡迴展目前正在國立新竹生活美學館展出，展期至12月28日，歡迎前往欣賞大葉學子的藝術創作成果。