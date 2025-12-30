從夜貓子變身晨型人！陳庭妮逆齡秘訣公開：十點半睡覺、靠冥想找回正能量，獨家「霜膜法」養出澎潤肌

（圖／取自 chen_ting_ni IG、廖怡婷 攝）

陳庭妮（妮妮）給人的印象總是健康、自信且散發著自然光澤。不同於極端的節食或繁瑣的護膚程序，她的保養之道源自於一種「平衡」的生活態度。她深信改變自己是最快的方式，無論是透過馬拉松訓練改掉夜貓子的習慣，還是學習冥想來平復浮躁的心，妮妮正用她的從容與自律，示範如何投資出一種「連熬夜也看不出疲憊」的完美狀態。

陳庭妮保養方法：為了享受美食而努力運動

陳庭妮分享自己一週約運動 2 到 3 天，其餘時間則專注於工作與好好休息。她坦言，當初愛上運動的動機非常單純——因為「不想忌口」，所以選擇努力運動消耗更多熱量。這種不委屈味蕾的運動習慣不僅讓她保持完美體態，更讓她愛上運動後皮膚透亮、充滿活力的狀態。她認為運動對身心靈的保養極具幫助，能讓整體精神面貌煥然一新。

陳庭妮保養方法：夜貓子轉為10 點半就寢的晨型人

原本是「夜貓子」的陳庭妮，在練習跑馬拉松後徹底改變了作息。現在的她大約晚上 10 點半就會產生睡意，並享受早起後的生活：拉筋、冥想、好好吃早餐並完成保養工作。她發現早睡早起讓整個人呈現出從容、舒服的狀態。同時，她開始學習「冥想」來減少內心浮躁，將重心放回自己身上、不再過度在意社交與外在，這是她擺脫負能量、找回正能量的重要心法。

陳庭妮保養方法：每天保養前後都會按摩肌膚，更在意膠原蛋白與澎潤感

隨著年紀增長，陳庭妮的保養重點從單純的保濕轉向在意「膠原蛋白」與「肌膚澎潤感」。她近期偏好使用迪奧逆時活氧系列，搭配平時用拳頭指節來幫臉部按摩，習慣會按到有一點泛紅，前提是要先擦保養品不能過度拉扯肌膚，讓臉部肌膚都疏通後再由內往外、由下往上用「食指與大拇指」進行捏捏按摩的習慣，這不僅能幫助產品吸收，更能延續運動後的有氧光芒，即便熬夜，隔天化妝師也看不出疲憊感。

陳庭妮保養方法：獨門「霜膜法」讓皮膚超透亮，保養用量絕對不能省

對於急救肌膚與深層修護，陳庭妮大力推薦「霜膜法」。

步驟教學： 先將精華厚塗全臉，接著覆蓋「浸濕化妝水的化妝棉」於雙頰，並在化妝棉上再次厚塗乳霜，正反兩面各敷 10 分鐘。

保養哲學： 她特別強調保養品用量不能省，既然是投資給自己的，大方一點沒關係。執行完後，肌膚會呈現出驚人的彈力與光澤，是她維持臉部緊實澎潤的秘密武器。

迪奧 逆時活氧膠原晚霜 50ml／5,100元、填裝瓶／4,300元





