從大叔變身型男！40歲職男2個月減重16公斤 全靠這「2招」

雲林縣衛生局「揪團減重」活動，60天參加者共減重1820公斤，多人分享是靠改變飲食加上多走路運動成功。(記者黃淑莉攝)

〔記者黃淑莉／雲林報導〕體育署調查，雲林縣18歲至64歲民眾的身體質量指數(BMI)過重及肥胖比率43%，高於全國各縣市平均值。雲林縣衛生局辦理「揪團減重」活動，祭出iPhone17等獎項，吸引243隊共729人參加，2個月共減重1820公斤，其中減最多是1名40歲職男60天減重16公斤，外型從大叔變型男。

60天減重16公斤的40歲職男表示，減重前體重有100.5公斤，先前曾多次減重，沒有毅力失敗，這次衝著獎項下定決心挑戰，飲食方面，因為工作需要一定熱量，早、午餐正常吃，但晚餐跟假日都自己料理，以水煮蛋、蔬菜及雞胸肉，水果改吃火龍果、蘋果，晚餐不吃澱粉，並每天多喝水。

運動方面，白天工作要常走動，基本上都有超過7000步，在減重期間每天晚上都超慢跑，剛開始不習慣只跑15分鐘，大約3週後即習慣，每天維持30分鐘。

另1名30歲左右職男，進入職場後體重從58公斤胖到80.4公斤，這次與友人組隊參加，60天減重12.4公斤，他說，以前從不運動、愛吃油炸食物，為了減重把戒掉炸物，三餐以水煮食物為主，並在工作空檔時走路，每天走1萬至2萬步，甩油後整個人清爽，體力也變好。

衛生局揪團減重挑戰參加對象為BMI要24以上，年齡18至64歲，每隊3人，挑戰時間從9月10日至11月8日，共有243組隊伍參賽，經過60天減重有171隊完整上傳資料，其中34隊全隊減重不到6公斤，未達標，共減重105.47公斤。

團隊總減重超過6公斤、未達5%的「健康任務組」有61隊全體總，共減重502.99公斤；團隊總減重達5%以上「減重達人組」有76隊，共減重1211.74公斤。

為鼓勵民眾持之以恆，衛生局也祭出好禮，其中減重達人組可參加抽獎，頭獎為iPhone17共2隊、貳獎Apple watch se手機共3隊，不少參賽者分享，抽獎的獎項是最大誘因，所以下定決心減重。

