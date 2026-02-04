從大哥到影視大亨！「乾女兒」賈靜雯悼念吳敦：一切太突然

台灣影視圈重量級人物吳敦已於3日上午辭世，享壽77歲，結束他從黑道總護法轉型為製片商的傳奇人生。吳敦生前捧紅賈靜雯、林志穎、金城武等多位演藝圈巨星，對台灣影視產業貢獻卓著。

台灣影視圈重量級人物吳敦（左）已於3日上午辭世，享壽77歲，結束他從黑道總護法轉型為製片商的傳奇人生。（圖／翻攝自中時新聞網）

根據《中時新聞網》報導，正在劇組拍攝的賈靜雯，經由同事轉告得知這項噩耗後，表達哀悼之情：「早些聽聞他身體不適在休養，一切太突然，願他老人家離苦得樂、無病痛安息。」賈靜雯與吳敦關係密切，後者一直視她為乾女兒。

回顧兩人淵源，吳敦曾是賈靜雯在婚前打開大陸市場的關鍵推手。當年在《飛龍在天》劇組尾牙宴會上，吳敦一眼相中賈靜雯的特質，隨即為她規劃事業藍圖，一口氣簽下她未來兩年共六部戲的合約，並安排她擔任《倚天屠龍記》等多部戲劇的女主角。在吳敦的栽培下，賈靜雯的演出酬勞從每集八萬元大幅提升至二十萬元，事業發展迅速。

廣告 廣告

然而，當年兩人的關係曾引發外界諸多揣測，甚至傳出吳敦「包養」賈靜雯的不實緋聞。為澄清這些謠言，兩人曾一同上綜藝節目《康熙來了》，鄭重聲明他們之間純粹是「父女關係」，並無外界所傳的曖昧情愫。

在賈靜雯與前夫孫志浩陷入婚姻訴訟期間，吳敦始終在背後全力支持她，毫不吝惜地為這位「乾女兒」提供協助，並曾公開讚揚賈靜雯是「偉大的女性」，展現出兩人超越一般業界關係的深厚情誼。

延伸閱讀

昔替張學友、張惠妹寫金曲！創作才子消失5年 近況曝光

吳宗憲憶與袁惟仁最後合作 曝資助8年：最後1次匯比較多

炎亞綸帶隊做公益！李玉璽揭過年儀式感 江宏傑捐「原味戰服」