從大學生到金曲歌王！王力宏感謝恩師挖掘：最好的30年

近日，王力宏與恩師李壽全夫婦及表叔李建復夫婦齊聚餐敘。（圖／西東音樂提供）





歌手王力宏即將於12月19日迎來出道30週年，回首1995年，年僅19歲的王力宏以首張專輯《情敵貝多芬》正式踏入樂壇，而挖掘他的正是音樂製作人李壽全，近日，王力宏與恩師李壽全夫婦及表叔李建復夫婦齊聚餐敘，至今仍尊稱對方為「李老師」。

王力宏表示，李壽全是他的「第一個老闆」，更是他生命中最重要的引路人，他由衷感謝李壽全與李建復兩位前輩將他帶入行，開啟了他人生中「最好的30年」。

自出道至今，王力宏已累積發行超過20多張專輯，並創作與錄製逾250首作品，成為華語流行音樂史上的代表人物，而李壽全倍感驕傲王力宏的成就，他表示當年刻意不將王力宏包裝成偶像路線，而是深信他具備深厚的音樂實力，應以長期創作者的身份在樂壇立足。

王力宏透露，李壽全是一位具備「教育精神」的老闆，他回憶當年隨著自己逐漸成長、渴望更大的創作空間時，李壽全不但沒有限制，反而對他說道，「我絕不會剪斷一隻應該飛翔的鳥的翅膀」，王力宏認為這句話定義了什麼才是真正的好老闆，不將藝人視為搖錢樹，而是給予羽翼讓其自由飛翔，王力宏也期許自己，未來若有機會提攜新人，定會秉持同樣的精神，毫無保留地分享經驗，成就下一代音樂人的夢想。



