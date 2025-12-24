從大學生到長者都淪陷！ 暨大圖書館「按摩椅」圈粉無數

暨大中文系大四林同學說，使用圖書館按摩椅，「感覺積壓整天的壓力瞬間消失」。（暨大提供）





國立暨南國際大學圖書館近年積極推動服務升級，這座被翠綠群山環抱的學術殿堂，已悄然轉型為師生心目中的「舒壓聖地」。其中，設置於一樓的按摩椅專區，因能有效緩解長時間伏案讀書的疲勞，近日在學生社群上引起熱烈討論，更有同學直呼這是學校近年最有感的「優良政績」。

目前就讀中文系大四的林同學說，身為應屆畢業生，近期為了準備畢業作品集（文學創作），在長時間查閱資料找靈感，經閱讀與寫作後，肩頸常感到僵硬酸痛，此時下樓使用按摩椅，「感覺積壓整天的壓力瞬間消失」。林同學特別稱讚館方的巧思，將設施安排在鄰近洗手間與飲水機的動線交會點，讓休息過程極為便利。他向校方提議，若未來經費允許，希望能增設更多按摩椅，讓這份貼心服務也能擴及至同樣辛苦教學的教職員使用。

暨大圖書館「按摩椅」圈粉無數，需要預先登記排隊使用，很受歡迎。（暨大提供）

除了年輕學子受惠，「第三人生大學」的長者學員張同學也對圖書館環境表示高度讚賞。張同學認為，在寬敞明亮且充滿書香的圖書館閱讀本身就是一種享受，而按摩椅等無障礙友善設施，更體現了校園對高齡學習者的體貼與尊重。這不僅是軟體的升級，更是「全齡共融」校園文化的具體實踐。

「第三人生大學」的長者學員認為，在寬敞明亮且充滿書香的暨大圖書館閱讀，本身就是一種享受。（暨大提供）

適逢考季，暨大圖書館展現了濃厚的人文溫度，特別準備了象徵「包中」的粽子香包，懸掛於館內供學生自由索取。這項充滿趣味的互動，將傳統文化轉化為對學子的誠摯祝福，祝願大家「掛高高、高中理想研究所」，在緊繃的備考氛圍中注入一劑溫暖的強心針。

暨大圖書館展現了濃厚的人文溫度，準備了象徵「包中」的粽子香包，展現對學子的祝福。（暨大提供）

暨南大學校長武東星表示，暨大圖書館秉持「服務至上」的初衷，深知在追求學術卓越的漫長過程中，身心的適度調適與情感的溫柔守護同樣重要。圖書館不應只是藏書空間，更應是師生心靈的避風港。未來，暨大圖書館將持續透過這些細微卻深刻的體貼，為每一位在學海中奮力前行的師生，提供最堅實且溫柔的後盾，持續打造具備幸福感的一流大學圖書館。

