從大樓到野鳥的生命線...... 建築也能救鳥命？專家這麼看
〔記者洪瑞琴／台南報導〕福爾摩沙野鳥保育協會秘書長黃蜀婷指出，全球每年有數十億隻野鳥死於「窗殺」，這與建築物的數量及設計息息相關。她肯定南市東南地政所此次在防震改善工程中，主動將「減少鳥類窗殺」納入規劃，直呼「值得全國公部門與企業大樓共同效法」。
黃蜀婷說，「窗殺」指的是鳥類撞上建築玻璃而受傷或死亡的現象。因為鳥類無法辨識透明或反射的玻璃，把它誤認為可飛行的路徑。白天時，玻璃會反射天空、樹木或水面；夜晚時，建築燈光又會吸引夜行性候鳥靠近，讓撞擊風險大幅提高。大片玻璃帷幕、角窗、玻璃走廊、透明穿透式建築，加上玻璃前種植植栽，都是常見的高風險場景。
此外，部分具領域性的鳥類甚至會攻擊玻璃中的「自己」倒影，誤以為是入侵者；而在遷徙季節(尤其春、秋)，幼鳥缺乏經驗，加上鳥類密度提高，更容易發生撞擊事故。
針對防治方式，黃蜀婷建議，可在玻璃上貼上防鳥網點、格狀線條或圖案，「圖樣間距不能超過5公分」最關鍵，才能讓鳥類辨識到實體障礙。也能改採陶瓷絲印(fritted glass)、壓印玻璃或霧面玻璃，減少反光問題。若是新建或整建工程，則可從建築設計著手，減少大片透明玻璃，選用低反光或具遮蔽圖樣的玻璃材質。
此外，她提醒，窗前儘量不要種植吸引鳥類的植栽；夜間則可關閉不必要的燈光、使用遮光設備，或以感應式照明取代固定亮燈，尤其是在候鳥遷徙季節與高樓建築，更是重要。
