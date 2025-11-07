從大樹到玉石的侏儸紀博物館 陳茂盛收藏罕見樹化玉展現大自然神奇

(觀傳媒中彰投新聞)【記者周厚賢／彰化報導】隨著2025彰化設計展落幕，田尾展區中最受矚目的亮點—「隆盛木化石博物館特展」也在為期兩週的展期後圓滿結束。這次展出吸引大批民眾慕名前往，不少參觀者在離開後仍滿懷期待，盼望博物館在明年年底正式開館時，能呈現更多珍稀的自然奇蹟。因為隆盛木化石博物館展示的，是歷經上億年地質變化、木質被礦物取代而重生為玉石般瑰寶的自然奇觀——從木頭到石化，再轉變為色澤繽紛的寶石，完美體現大自然的鬼斧神工。

三十多年來，陳茂盛董事長(圖左)致力收集罕見的樹化玉寶物，為的就是要留給世人清楚見證地球演進的樣貌。（圖／記者周厚賢攝）

廣告 廣告

「其實這次在新館的展出，只是我們收藏的一小部分。」珍藏者、隆盛企業董事長陳茂盛分享，他自30年前開始迷上收集木化石與各類遠古珍寶後，只要得知有稀有化石出現，便會設法引進台灣田尾，只因他深深喜愛這份跨越時空的自然收藏。他也希望能讓更多人一同欣賞，因此在門市二樓成立「木化石博物館」，陳列木化石、樹化玉、花藍寶、瑪瑙、樹髓等難得一見、未曾在市面公開的真品，讓到訪者大開眼界。

經解說後才知道，這些精美的玉石是出生在侏羅紀時代與恐龍為鄰。（圖／記者周厚賢攝）

在木化石博物館內擔任導覽的張小萍特助則向民眾解說，每件展品背後都蘊含漫長的地球歷史。她表示，大眾熟悉的侏羅紀恐龍年代，約為1億4千萬年前至6千5百萬年前，而館內許多樹化玉、木化石便形成於相近的地質時期。當時地勢與海平面高度不同，樹木在地殼變動中被深埋地下，經歷上億年的高壓與低溫作用，逐漸由木質轉化為石，再由石化過程生成五彩晶瑩的礦物，成為今日令人驚嘆的自然寶物。

於張小萍特助的詳盡解說下，讓參訪者清楚了解樹木成化石再變成玉的億萬年演進的樣貌。（圖／記者周厚賢攝）

「很多參觀者都說這些展品不僅美得令人屏息，更是地球演化的珍貴見證」。陳茂勝董事長表示，未來的新館將以「自然生態教育」為核心，讓更多人透過這些跨越時空的化石，重新理解地球的歷史與自然力量的壯闊。隨著特展結束，隆盛木化石博物館正式開館的腳步也越來越近，許多民眾已迫不及待，希望能再度目睹這些歷經億萬年洗禮的珍稀寶物。