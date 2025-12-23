從大自然探索科學知識！仿生特展移師桃園12/26登場

桃園市政府首次與國立台灣科學教育館合作，推出《仿生大解密—植入桃園的自然智慧》展覽，於今(114)年12月26日正式開展，將人氣展覽「仿生─從大自然來的絕妙點子特展」及「小黑盒沉浸式劇場」一起移師桃園，讓市民不必北上，也能免費體驗精彩又有想像力的科學展覽。

「仿生學」是一門跨領域的科學，桃市府一直很重視科普教育的推廣。圖：智發會提供

市長張善政表示，「仿生學」是一門跨領域的科學，桃市府一直很重視科普教育的推廣，也為了呼應新課綱所強調「探究與實作」精神，鼓勵學生動手操作玩科學的體驗，透過「仿生」以向大自然學習找到解決問題的靈感，把大自然的巧思轉化成每個人都能看懂、玩得開心的科普享宴，非常值得市民朋友帶著好奇心走入展覽，一起探索自然智慧。另外「小黑盒沉浸式劇場」則特別挑選《絮語森林》這部影片，影片內容空拍不同季節的台灣杉三姊妹的巨觀自然真實影像、附生植物、昆蟲生動的微觀畫面，以及數位生成影像，邀請到藝人鳳小岳來配音，隨著他的聲音，一起探索森林裡的自然地景與聲景，一起透過光達互動感測幫助植物獲得養分、持續生長。

張善政更表示，此次展覽不僅是移展，市府與科教館合作推出全新「永續桃園」展區，桃園是一座水與土地共生的城市，此次展出生活污水到農田灌溉循環流程、如何利用埤塘降低都市熱島效應的環境示意模型，以及許厝港濕地「以鳥為本」的保育成果，透過科普與互動呈現，讓市民朋友真正感受到永續正在桃園這座城市實踐。亦融入桃園綠色品牌「植感桃園」，體驗把綠意融入城市，讓植感走進生活，希望市民感受到自然的美好與詩意，慢慢融入桃園的生活節奏。

《仿生大解密—植入桃園的自然智慧》將於今年12月26日至115年7月26日於桃園市立圖書館青埔智慧科技分館3樓展出，展覽期間也將陸續推出多場以科普教育為主題的挑戰工作坊，相關展覽資訊請參考桃園市民卡官網。

