從大華府地區返台後 林佳龍再度率團訪帛琉

外交部長林佳龍今（12/18）日起率相關專家與業者赴南太友邦帛琉進行考察。翻攝自林佳龍臉書



繼從大華府地區返台後，外交部長林佳龍12月18日至21日率「台帛榮邦經貿團」，帶領台灣觀光旅宿、醫療及永續能源領域的企業代表一同訪問友邦帛琉，盼實踐外交部推動榮邦計畫以來鼓勵台商對帛琉加大投資的具體成果。

林佳龍於今（2025）年1月曾以總統特使身分率領產業代表團前往帛琉出席總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）就職典禮，並推動台帛在醫療、觀光及永續能源發展合作，而當時我方代表團是各團慶賀團中規模最大者，也深獲帛方的肯定及感謝。

惠恕仁則於今年5月率團回訪，來台進行國是訪問期間，考察我國觀光、智慧醫療、永續環保及淨零碳排等產業，顯示帛國政府對相關領域的重視。林佳龍表示，因此他再度邀請相關產業代表訪問帛琉，希望把交流化為具體的投資，實踐「榮邦計畫」讓台灣與帛琉共創繁榮。

林佳龍曾於今年9月受邀於聯合國大會期間前往紐約，當時惠恕仁曾在社群平台曝光與林佳龍在當地會面的照片。

外交部表示，這次邀請觀光、醫療及綠能等產業代表一同訪帛，除將與帛方共同檢視過去1年來雙方在「總合外交」 政策下合作推動榮邦計畫的進展，亦盼帶動台商赴帛進行更多的投資及合作，深化兩國經貿往來。

帛琉將於2026年主辦「太平洋島國論壇」（PIF）會議，台灣積極規劃以展覽、綠色運具、推動潔淨能源轉型等方式參與此一盛會，這次邀請相關專家與學者考察，盼向世界展現台灣與友邦在新創科技、智慧醫療、數位韌性、永續發展等領域的合作成果，讓「台灣經驗、帛琉實現、世界看見」。

外交部表示，將在與帛國悠久堅實邦誼之良好基礎上與帛方攜手前進，運用總合外交政策及落實榮邦計畫，共同促進友邦強化經濟韌性，與台灣一同共榮共好。

