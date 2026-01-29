從天價賣到清庫存 特斯拉高階主力車宣告停產

記者鍾釗榛／綜合報導

特斯拉Model S。（翻攝TESLA網站）

特斯拉執行長馬斯克親口證實，Model S與Model X即將正式停產，這兩款陪伴品牌走過十多年風雨的經典車型，準備在歷史舞台上謝幕。他直言「是時候畫下句點」，並形容這是一次「光榮退役」，不是失敗，而是完成任務後的告別。

特斯拉Model X。（翻攝TESLA網站）

佛利蒙工廠全面翻新

隨著Model S、Model X生產線退場，加州佛利蒙工廠也將進行全面改造。馬斯克在財報電話會議中直接向消費者喊話，如果還在觀望，現在就是最後下單機會，未來不會再有新車生產，收藏價值意味濃厚。

特斯拉Model X，S生產線退場，加州佛利蒙工廠也將進行全面改造。（翻攝TESLA網站）

曾是特斯拉門面擔當

回顧歷史，Model S 於2012年問世，是特斯拉真正打進主流市場的關鍵；三年後登場的 Model X，則用鷗翼車門強化品牌科技形象。然而隨著競爭加劇，這兩款高價車近年不斷降價求生，卻仍難敵市場結構轉變。

特斯拉Model X用鷗翼車門強化品牌科技形象。（翻攝TESLA網站）

主力早已換人做

如今特斯拉的銷量幾乎全靠Model 3與Model Y撐場。去年159萬輛交付量中，這兩款車就佔了97%，起售價約為3.7萬與4萬美元，換算新台幣約118萬與128萬元，遠比S、X更貼近多數消費者。

財報壓力下的必然選擇

值得注意的是，特斯拉也在同場財報中坦言，公司出現史上首次年度營收下滑。在獲利壓力與產品線簡化雙重考量下，讓老將退役、集中火力在主力車型，顯然是馬斯克眼中最務實的一步棋。

