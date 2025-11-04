從天而降的救援力量 中央警大參訪基隆消防無人機基地
中央警察大學推廣中心於11月3日，由推廣中心主任劉嘉發，以及警察大學16名消佐班學員，參訪基隆市消防局「無人機控制中心參訪」，了解無人機在科技救災上的各種創新應用與救災成果。
由消防局保養場藍世傑介紹基隆市的無人機隊成立背景及在救災上的多次實戰經驗，包含山域搜救、海上搜查及大型火災空拍任務。透過空拍與熱顯像技術的運用，成功提升救災效率與人員安全。
在前景規劃部分，保養場長胡仁豪說明目前研議導入「滅火型無人機」與「長時間繫留平台」技術，結合AI影像辨識與即時傳輸系統，進行夜間偵蒐與定點滅火，有效執行災害搶救任務。
現場由今年成立的「無人機志工隊」進行山域搜救模擬演練，透過多機協作、熱顯像鏡頭及AI人形辨識功能，迅速鎖定受困登山客位置，並利用具投擲模組的無人機投放保暖毯與糧食等，可以藉由科技救援並實現速度與人性關懷的一面。
消防局長游家懿表示，隨著AI、5G與長航時無人機技術的快速發展，救災正朝向「智能化、即時化、遠端化」邁進。無人機能提供高空視角，並即時傳回影像數據，協助指揮官掌握第一手現場狀況，大幅提升決策效率。
