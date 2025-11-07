從天而降「這一物」網嚇爛！機車騎士淡定親揭真相

生活中心／李筱舲報導

過去有不少機車騎士分享自己在騎車途中被鳥糞擊中的經驗，近日更有一名網友分享了一段朋友的「機車奇遇記」。昨（6）日，這名網友在臉書社團上傳了一段影片，提到自己的朋友騎車途中，突然收到從天而降的禮物，不料竟是一條蛇，正好降落在朋友的機車上，朋友嚇得趕緊下車，用手機記錄下這驚險的一瞬間。畫面曝光後，有網友指出，這條蛇竟是台灣五大毒蛇之一的「龜殼花」。





「小龜」從天而降驚悚畫面曝光！網嚇爛喊：機車騎士竟淡定立中柱

昨（6）日一位網友在臉書社團中分享朋友收到一份天上掉下來的禮物，不料竟是一條蛇。（圖／翻攝自臉書粉專《爆料公社》）

廣告 廣告





一名網友昨（6）日在臉書「爆料公社」社團中分享了一段影片，提到自己的朋友在騎車途中，突然感覺手癢癢的，沒想到竟是一條蛇從天而降，還恰巧降落在朋友的機車車頭上，讓原PO笑稱：「這是天空掉下來的禮物。」，畫面中可以清楚看見蛇的頭部形狀、顏色和鱗片花紋。影片曝光後，有網友驚訝表示，這是台灣五大毒蛇之一的「龜殼花」，沒想到原PO的朋友能如此冷靜地將機車立好中柱，還這麼靠近牠，慶幸他沒有被毒蛇咬傷。





「小龜」從天而降驚悚畫面曝光！網嚇爛喊：機車騎士竟淡定立中柱

網友驚訝發現這條蛇，竟是台灣五大毒蛇之一的「龜殼花」。（圖／翻攝自臉書粉專《爆料公社》）





這段影片目前已湧入一千多則留言，不少網友指出這條蛇就是劇毒的龜殼花，「蛇頭為三角形的都是毒蛇，不要傻傻的」、「龜殼花，劇毒」、「幸好沒被咬，龜殼花耶～你超級幸運的」、「這個非常毒耶，三角頭的龜殼花…」、「我朋友的媽媽就是這樣被青竹絲咬的」。更有網友笑稱：「蛇來運轉」、「想搭順風車出去溜達啦」、「意思是叫妳去跟福德正神拜拜啦～妳要發財了」、「欠很大喔！土地公派小弟催還願」。

廣告 廣告

原文出處：「小龜」從天而降驚悚畫面曝光！網嚇爛喊：機車騎士竟淡定立中柱

更多民視新聞報導

昔不支持普發1萬 486喊「必領」原因曝光！

地球磁暴明起影響33小時！導航、無線電恐短暫中斷

東京「這裡」根本中壢？網點頭：令人失望！

