「從天而降」驚險畫面曝！台北車站旁工地鋁條墜馬路 建管處開罰
台北市青島西路一處建築工地發生驚險意外，一根鋁條突然從天而降掉落在馬路中央，幸好當時正值紅燈，否則恐有路人遭砸傷。事件發生在21日下午3點多，當時車流量大，嚇壞準備過馬路的民眾。經台北市建管處調查確認是工地鷹架拉桿因作業人員疏失而脫落，已依法開罰營造廠3萬元。專家提醒工地安全若不謹慎，不僅危及工人安全，也可能波及無辜路人。
這起意外發生在台北車站附近的青島西路，當時有騎士正在路口等紅燈，左前方突然傳來一聲巨響，一根鋁條從天而降，掉落在馬路中央。準備過馬路的民眾全都嚇了一跳，所幸當時還是紅燈，否則若有人正好在過馬路，恐怕會直接被砸中。綠燈亮起後，熱心民眾擔心會造成危險，趕緊上前幫忙把鋁條撿到路邊。
事發當天是星期五下午，車流量大，其他騎士也紛紛抬頭查看發生了什麼事。經查，肇事地點是一處外牆還有鷹架的建築工地。雖然轄區警方沒有獲報，但建管處事後接獲通報並到場了解，確認工地確實有疏失。
台北市建管處發言人鄭大川表示，因為作業人員的疏失造成鷹架的拉桿掉落，經了解並沒有人受傷，但因工地未設置適當的安全措施導致物品掉落，將依建築法第89條裁罰營造廠3萬元。鄭大川進一步解釋，根據建築法規定，建築物施工場所應該要有維護安全、防範危險的相關措施，如果違規，施工廠商和監造人會被開罰最高9萬元。如果釀成傷亡、情節嚴重，或是第二次以上出現意外，都會被勒令停工。
此外，依照職業安全衛生法規定，雇主有防止物體飛落、崩塌等危害的必要安全衛生設備及措施義務。若類似狀況釀成勞工傷亡，雇主最高還要被開罰30萬元。畢竟工地安全若不謹慎，不只工人身陷危險，更可能波及無辜路人。
