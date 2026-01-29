從失智篩檢到出院照顧 山田摩衣偕陳啟能緊盯新北長照3.0

248260129a03

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市議員山田摩衣近日在議會，與議員陳啟能針對失智照護與長照3.0最新進度，要求新北市政府研提具體實施計畫。山田摩衣指出，家家戶戶都有長輩，一旦身體突然出狀況，家屬往往因資訊不足而慌亂無措，政策若只停留在宣示，無法真正幫助市民；她強調，長照制度必須讓民眾看得見、用得上，並要求市府提出具體作為與執行成果。

山田摩衣表示，中央與新北市政府共同推動的長照3.0於2026年正式推動，重點放在醫療與長照整合、失智照護強化，以及出院後照顧銜接。她指出，新制度若沒有地方配合落實，紙上規畫再完整也難以發揮效果，因此須嚴格檢視新北市準備情形。

在失智照護方面，山田摩衣要求市府加強早期發現機制，透過健檢與社區評估提早找出高風險族群，同時整合社區關懷據點、優化失智友善守護站、共照中心與日照資源的運作，讓家屬清楚知道下一步該找誰協助，避免面對突發狀況時的無所適從。

山田摩衣也指出，許多長輩出院返家後，照顧才是真正開始，若醫療與長照無法接軌，家屬負擔往往瞬間加重。為此，她要求市府推動醫療與長照無縫銜接，配合長照3.0規畫發展在宅急症照護模式，讓長輩回到家仍有專業支持，減輕家屬壓力。

山田摩衣強調，長照制度不是口號，而是每個家庭都可能面對的現實課題，她會持續在議會追蹤政策進度，要求新北市配合長照3.0方向，補齊失智照護與出院後照顧缺口，確保制度真正走進社區，成為市民可以依靠的後盾。

照片來源：新北市議員山田摩衣臉書翻攝

