從失業到創業！單親爸挖出「被忽略的金礦」 年營收近2億、心法曝光

2008年金融海嘯期間，美國佛州男子森科（Rick Senko）因失業、身無分文，又得獨自扶養5歲的兒子，他在eBay上轉售二手商品，沒想到從一支手機起家，最終建立起年營收逾650萬美元（約新台幣1.98億元）的轉售帝國。他說，創業不需要大量資金或知識，但必須付出「極大的努力與犧牲」。

CNBC報導，現年41歲的森科回憶起當年，手機壞了又買不起新的，便上網尋找二手機。偶然發現Craigslist（美國知名二手交易與分類廣告網站）上一款售價35美元（約新台幣1100元）的手機，在eBay上竟能以75美元（約新台幣2400元）賣出，他立刻動手嘗試，果真成功轉售獲利，於是便開始重複這個模式，「買低賣高」的直覺成為他翻轉命運的契機。

森科認為，「不需要很多錢就能開始，也不需要很多知識，只要開始就行。」一開始他專注電子產品，包括手機、遊戲機，甚至故障品都能轉手，隨著對市場需求越來越熟悉，2010年收入突破10萬美元（約新台幣305萬元）。

之後他將目標轉向二手服裝，認為衣服相較電子產品更穩定、退貨率低，且T恤在郵寄途中不會壞。森科指出，多數人知道電子產品有價值，但鮮少人知道「一件Polo Ralph Lauren襯衫可能比一台遊戲機更值錢」，而這些衣服常被丟在跳蚤市場地上，被他視為「被忽略的金礦」。

森科每天天未亮就出門，花一整天時間在南佛羅裡達的舊貨店、寄賣商與跳蚤市場尋寶，也與賣家建立關係，確保能優先挑貨。最忙時一天上架250件商品，每年銷售數萬件，並雇用最多5名合約員工協助拍照、上架與出貨。

隨著規模擴大，2023年他在eBay銷售額突破250萬美元（約新台幣7640萬元），但他意識到個人能上架的數量已達上限，遂在同年創立批發公司「Technsports」，改以大量進貨、批發轉售給其他電商賣家，一周客戶訂單最高可達1000件。

森科表示，新模式讓他能以更小利潤、更多銷售量提升總收益。根據CNBC取得的文件，Technsports去年（2024）營收突破650萬美元（約新台幣1.98億元），單件商品平均毛利率達五成。森科坦言，雖然20年幾乎沒休假，但他深知這份成功得來不易，「當你發現能把5美元變成25美元，怎麼還能停下腳步？我只是想成為最好的自己。」

單親爸挖出被忽略的金礦 年營收近2億心法曝