從好慘到駕輕就熟！「蝸牛」女為健康單車環騎台北 2年近4萬公里

自行車友張桂芳參加「環騎台北」，挑戰騎乘單趟66公里，2年下來累積600餘趟，換算至少3萬9000多公里。(記者塗建榮攝)

〔記者董冠怡／台北報導〕自行車友張桂芳自2023年起，參加台北市工務局水利工程處籌辦的「環騎台北」，挑戰騎乘單趟66公里，2年下來累積600餘趟，換算至少3萬9000多公里，自謙與其他男性車友相比，沒那麼厲害，「我騎得很慢，綽號蝸牛小小。」但相信勤能補拙，從第一趟騎到心悸，路都走不穩，「當時真的滿悽慘的」，一次又一次練習，如今已可一次騎完2趟共計132公里，而且愛吃美食，運動過後不忘自我犒賞一番，享受生活。

廣告 廣告

張桂芳的膝蓋因跌倒受傷，連走路都痛、更不用說跑步，醫生評估後建議嘗試騎乘腳踏車，重心放在椅墊上，降低膝蓋負重，減緩不適。剛開始環騎台北時，腳還是痛，但她忍耐、休息後再上路，循序漸進增強肌力，相較於先前連蹲下去站起來都很吃力，情況已大幅改善，「如不運動放任膝關節退化，反而會更不良於行。」

回想起最初連河濱道路都不認識，加上本身是路癡，第一趟一直迷路找不到方向，可能騎了6、7個小時，她只記得騎到口渴，心跳很快，半路停在路邊休息好久才恢復，等到完騎的那一刻非常高興；未料提交行駛軌跡時，卻因未依照路線標示的水門進出，被系統判定失格。歷經不斷努力和失敗，憑藉自身意志，一點一滴累積經驗，「我相信勤能補拙，只要善加練習，成績一定會慢慢提升」。

她笑著以「親身實歷」提醒初學者，如果體能不佳或生性膽小，可從較容易入門的市區替代路線嘗試練習，「我第一次獨自上難度較高的福德坑段時，由於是陡坡，無法一口氣騎完，下車推車發現周邊是墓地，好恐怖，所幸當下是中午而非晚上，但仍發誓以後不再來」。反之，也有不少車友喜歡挑戰福德坑段，見仁見智。

雖然別人眼中的她「好傻喔」，張桂芳依然默默朝著促進健康和提升自我的目標前行，不跟其他人比較，現在一次騎完2趟也不會覺得很累，「最高紀錄是3趟！」盛讚水利處整治河濱得宜，安全舒適，不論日出、日正當中、黃昏或夜晚而騎，風情萬種。

倘若時間充裕，她會在騎完2趟後吃點美食，夏天吃冰降溫、冬天來碗熱騰騰的牛肉麵，身心頓時滿足感爆棚，並大方分享常去的古亭友蓁豆花、郭記牛肉麵，以及南港邱家麵線臭豆腐等私房店家。

這位車友們口中的「兔子大大」，雖然自認騎得不快也不偉大，無福消受此等謬讚，自發改成「蝸牛小小」，但從旁觀者來看，對照她的成績，真的是謙虛了。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台大傅鐘前聚集數百人 大氣系學生「雞排加珍奶」打賭爽約收場

彰化芬普尼蛋竟外流！龍忠蛋行：養雞場稱合格、長官放行才載

立刻停止食用！美國Costco召回2款受歡迎科克蘭商品

入秋最強冷空氣明報到！北台濕冷到週四 吳德榮：苗栗以北下探12度

