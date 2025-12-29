從妳出發 陪妳每一步──臺南市打造女性友善幸福城 7

CNEWS匯流新聞網記者許哲綱／台北報導

臺南市政府為打造女性友善幸福城市，以「性別平權、幸福共榮」願景，推動婦女福利與培力、新住民家庭服務及社區據點耕植，從孕期支持、家庭及幼兒照顧，職涯培力到性別平權倡議，市府以實際行動支持女性在結婚、懷孕、就業、家庭等階段安心發展、自在綻放，陪伴每位婦女穩健前行。

臺南市政府社會局設有永華、南瀛、玉井與曾文等四大婦女福利服務中心，提供婦女個別心理及法律諮詢、團體成長課程、議題倡議及多元支持方案，包含：理財規劃、再就業輔導、中高齡退休支持與健康促進，及農漁村婦女生活技能培力等，114年截至10月已服務達9,816人次，市府積極結合在地婦女團體能量，透過公私協力、聯合創造女性平等發展機會、強化婦女權益及性別意識，協助建構綿密社區支援網絡。

廣告 廣告

從妳出發 陪妳每一步──臺南市打造女性友善幸福城 9

為關懷多元文化家庭，社會局在新營、安平及玉井設立三處新住民家庭服務中心，並輔導21個新住民社區據點運作，提供多語關懷、生活適應課程及文化交流活動，114年截至10月共服務6,312人次。社會局長郭乃文指出，婦女福利服務中心與新住民家庭服務中心不只是服務窗口，更是婦女與家庭可以安心傾訴、重新出發的「力量基地」。

為成為育兒家庭的最強神隊友，市長黃偉哲自111年起推動全臺首創「居家安胎服務」，每人最高補助新臺幣1萬1,000元，補助項目涵蓋交通、家務協助、餐食照顧及護理訪視等，服務推動迄今已有160位孕媽咪受惠。

從妳出發 陪妳每一步──臺南市打造女性友善幸福城 11

社會局另為產後媽咪建置「到宅坐月子媒合平台」，提供免費120小時，由專業人員到府提供產婦照顧、新生兒照顧、家務整理、月子餐製作、嬰幼兒居家安全宣導等服務，114年截至10月已媒合248案。小慧產後因缺乏經驗而焦慮不安，經「到宅坐月子服務」月嫂提供哺乳指導、嬰兒照護及營養餐點，讓她能好好休息、恢復體力，並感受到安心溫暖的力量。

市長黃偉哲表示，臺南的婦女政策不只是福利措施，更是一種價值實踐。「我們希望讓女性不論身處哪個階段，都能被理解、被照顧、也被成就。」黃市長強調，婦女政策要不斷前進，從「協助」走向「成就」，創造更多機會，讓女性勇敢展現力量，與城市共同成長。

目前市府於大北門區興建「社會福利綜合大樓」，及玉井區規劃設計「玉井婦幼多功能館」，未來皆將增設婦幼場館及空間，強化農村與偏鄉婦女支持。市府將持續優化政策與資源配置，營造更為友善之婦女生活環境。若市民朋友想進一步了解婦女福利服務中心、新住民服務或孕產支持等相關資源，歡迎洽詢臺南市政府社會局少年及婦女福利科

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

讓淨灘更容易 新北淨灘合作社守護海岸環境

搶攻尾牙聚餐、年節送禮 馬祖酒廠十年陳年大麴限量上市

【文章轉載請註明出處】