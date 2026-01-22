從委內瑞拉到格陵蘭 川普為何拚命「圈地」
2026年剛開始，川普正式展開他的新國家安全戰略行動。而他的新國家安全戰略，底層思維其實是一張「美國資產負債表」
1月3日凌晨，美軍突襲委內瑞拉首都卡拉卡斯最大軍事基地福爾特提烏納堡，出動特種部隊執行代號為「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve）的任務。美軍直接將委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）及其夫人西莉亞·弗洛雷斯（Cilia Flores）押解回美國紐約，以毒品走私相關罪名接受審訊。
根據官方數據，這次行動中有7名美軍受傷，委內瑞拉方面約75至80人死亡，其中包括32名古巴軍事或情報人員。這些古巴特種作戰人員長期擔任馬杜羅的私人保鑣，他們的全軍覆沒不僅削弱了委內瑞拉政權的防禦力量，也向古巴哈瓦那發出了強烈的威懾信號。
幾乎在同一時間，川普再度高調表示，美國將取得格陵蘭的主權。到了1月18日，川普更進一步宣布，從2月1日起對丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭、芬蘭等八個歐洲國家徵收10%關稅，6月1日起提高到25%，直到達成購買格陵蘭的協議為止。
這兩件事，一件發生在南美洲，一件發生在北極，看起來毫不相關，卻同時指向同一條戰略主線。這就是所謂的「唐羅主義」——對1823年門羅主義的當代重塑，旨在將西半球轉化為一個由美國主導的資源保護領。也正是從這裡開始，我們必須重新理解一個問題：為什麼從委內瑞拉到格陵蘭，川普要拼命「圈地」？
川普把西半球、格陵蘭擺在第一優先的真正原因
要理解川普為什麼要重新把委內瑞拉拉回美國勢力範圍，牢牢控制石油資源，甚至進一步取得格陵蘭主權，不能只從地緣政治看，而必須回到他最熟悉的身分：生意人。
生意人看世界，只看兩樣東西：資產，跟負債。
2017年，川普第一次擔任美國總統時，美國聯邦債務約19.5兆美元。2025年初，他再度上任時，聯邦債務已來到36兆美元。到了2026年1月7日，這個數字已達38.43兆美元，一年內增加2.25兆美元，債務與GDP之比攀升至127%以上。美國現在每天的赤字積累率約52億美元，債務平均加權利率已達3.32%。
這意味著什麼？美國每一年光是利息支出就約1.04兆美元，已經等於甚至超過國防預算，成為增長最快的聯邦支出項目。
如果你是一個生意人，看到這樣的負債表，只會有一個判斷：這家公司，正在逼近不可持續的邊緣。
那要怎麼補這個財務黑洞？第一條路，加稅，等於選舉自殺。第二條路，削減開支，但醫保、社福、軍費都不能動。第三條路，等製造業回流、出口增加，至少5到10年，川普沒有時間。
在這種條件下，他其實只剩下一條路：用最低的成本、最快的速度，讓美國看起來變有錢。
2025年12月4日，川普正式頒布《國家安全戰略》，文件中明確寫道，美國將重新主張門羅主義，把西半球列為第一優先，並阻止任何非西半球國家掌控關鍵戰略資產。而委內瑞拉的能源資源，以及北極與格陵蘭所代表的關鍵地理位置，正好完全落在這份國家安全授權範圍之內。
把土地、資源與控制權，轉化成大家看得見的國家資產，來填補這張越來越難看的債務表，這，才是川普這一連串行動背後的底層邏輯。
為什麼第一刀砍在委內瑞拉？
首先是算舊帳。這不叫侵略，叫討債。
2007年，委內瑞拉總統查維斯（Hugo Chavez）推動國有化，美國石油公司核心資產被沒收。根據國際仲裁與美方估算，國有化造成美國企業超過150億美元直接資產損失，對美國金融界造成約600億美元債務壞帳，每年還持續產生數十億美元的利潤與貿易缺口。最具代表性的案例，是埃克森美孚（ExxonMobil）向國際仲裁法庭提告，2014年裁決委內瑞拉應賠償86億美元，但至今未完全支付。
其次是帳面價值。委內瑞拉擁有全球最大石油儲量，2024年數據顯示已探明石油儲量約3030億桶，佔全球儲量的17%。即使每桶只算50美元，名義地下資產也約15兆美元。若美國重新取得實質開發與控制權，這筆資產可直接反映在能源體系與企業帳面上。這不是現金，但對資本市場、能源估值、美元信用，立刻有效。
第三是成本極低。這次行動的特點非常清楚：美軍僅7人受傷，沒有長期佔領，沒有大規模戰爭，中國、俄羅斯只能口頭反對。沒有大國衝突風險，沒有財政拖累。川普政府的司法部法律意見書明確寫道，這次行動「不構成憲法意義上的戰爭」，屬於執法行動配合軍事支援。
第四是現金流。川普已公開表示，將出售目前能控制的5千萬桶委內瑞拉原油，按市價計算，能為美國帶來20億美元以上現金收入。不是只有未來帳面，現在就有錢進來。
但是，計畫遇到了意外的阻力。
2026年1月9日，在白宮與石油巨頭的會議上，埃克森美孚執行長達倫·伍茲（Darren Woods）直言不諱地指出，在目前的法律框架下，委內瑞拉是「不可投資的」。這一立場激怒了川普，他在兩天後暗示，可能會將埃克森美孚排除在未來的委內瑞拉石油特許權之外。
這揭示了川普「圈地」戰略的一個致命弱點：即便通過軍事手段奪取了領土，如果無法動員資本進行高效開發，這些資源仍將只是紙面上的資產，無法在短期內緩解債務赤字。委內瑞拉的石油基礎設施經過多年制裁和管理不善已嚴重老化，要恢復到可觀的產能，可能需要數百億美元投資和數年時間。
格陵蘭：未來的信用資產
格陵蘭面積約216萬平方公里，比法國、德國、西班牙加起來還大。
首先是土地與主權。每平方公里只算100萬美元，土地與主權本身即約2兆美元。
其次是礦產與稀土。已確認或高度可能存在稀土、鎳、鈷、銅、鐵等資源，保守估值5到10兆美元。
第三是北極航道定價權。歐亞航線可縮短30%到40%，涵蓋能源、商業航運與軍事調度，估值3到5兆美元。
第四是美元信用背書。土地加上資源加上軍事可控，可為美元提供2到3兆美元的主權信用支撐。
格陵蘭主權整體價值，合計約10到15兆美元。
丹麥軍力僅約2萬人，每年補貼格陵蘭6到7億美元，北約國家派來幾十名軍人，到格陵蘭「考察」，不可能真的為此對美國開火。川普現在不只是開價，而是直接用關稅施壓，直到丹麥同意出售格陵蘭。
川普不怕罵，他要的是美國人有感
川普的擴張主義政策，在美國內部引發了極端的極化反應。根據路透社與益普索（Reuters/Ipsos）在2026年1月的民調，33%美國民眾支持美軍對委內瑞拉行動，34%不支持，72%擔心美國過度介入委內瑞拉。
在格陵蘭問題上，情況更加嚴峻。只有17%的美國人支持採取行動取得格陵蘭，其中共和黨人的支持率為40%，而民主黨人僅為2%。在動用武力奪取格陵蘭的問題上，反對率高達71%。
但川普在委內瑞拉行動後，他的支持率升至42%，是2025年10月以來最高點。即使不是多數支持，川普仍可以這樣對選民說：在不到兩年內，我為美國帶回或重置15兆等級以上的資產，讓帳面負擔立刻下降。
如果格陵蘭主權納入，美國國土將從983萬平方公里一次增加216萬平方公里，成長20%以上。這是百年來，首位美國總統可以做到這些。
現在罵川普的人很多，從1月18日哥本哈根約1萬人上街抗議，舉著「讓美國滾開」（Make America Go Away）的標語，到美國參議院兩黨議員組團訪問丹麥，表達與盟友站在一起，批評聲浪不斷。
2026年11月3日，美國期中選舉，將改選435席眾議員、35席參議員、36位州長。川普押寶的是：到投票那一天，美國人會記得，這個人，實現了選舉諾言，真的讓美國更有錢，也更有底氣。
※作者為資深媒體人
