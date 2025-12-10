從娛樂到記憶體！八月前台對韓逆差235億美元

韓國的貿易逆差，光是今年統計到8月為止，就高達235億美元。（圖／東森新聞）





韓國入境卡把台灣列為中國，外交部多次交涉要求更正，但至今仍未改正，立委王定宇嗆聲要讓韓國付出代價，但是韓國的貿易逆差，光是今年統計到8月為止，就高達235億美元，韓國從影視娛樂到高頻寬記憶體，都在大舉賺台灣的錢，不曉得台灣有什麼底氣能讓韓國付出代價。

粉絲：「有人要換嗎。」

大批群眾圍在高雄世運主場館外頭，這是上個禮拜在台灣舉辦的AAA亞洲明星盛典，台灣粉絲瘋狂追星，韓國娛樂影視大舉入侵台灣，台灣人還一窩蜂去韓國旅遊。

桃園機場擠滿了出國人潮，很多人就是去韓國旅遊或是做醫美，台灣人去年赴韓國旅遊高達146萬人次，是赴韓國旅遊的第三大國，台灣對南韓的服務貿易近幾年都是逆差，這三年逆差還更擴大，原因是記憶體的HBM高頻寬記憶體。

2023年台灣出口南韓進口超過284億美元，逆差是102.12億美元，2024年逆差超過229億美元，首度超越日本，今年數字更是繼續拉大，光是前8個月，逆差就已經超過235億美元，超過去年一整年。

台灣對南韓的逆差達到驚人數字，韓國入境卡把台灣列為中國，我國外交部多次要求更正未果，立委嗆聲將要讓韓國付出代價，但是看看這樣的逆差，台灣到底有甚麼底氣，讓韓國付出代價。

