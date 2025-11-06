從婚禮賓客變成老公！結婚6週→離婚→閃電脫單…二寶媽曝神展開愛情故事

塔莉在與第1任丈夫的婚禮上認識了現任丈夫。圖／翻攝自X

美國維吉尼亞州（Virginia）一名女子近日分享她的離奇戀情，她當初在為即將結婚的自己舉辦的單身派對上，認識了一名33歲的陌生男子，出於禮貌之下便邀請對方參加婚禮不過，女子的婚後生活並不美滿，然而當她結束自己短短1個月半的婚姻不久後，竟與這名男子相識、相戀、再婚，如今已育有2名孩子，消息曝光後引發網路熱議。

根據每日郵報（Daily Mail）報導，這起姻緣要回顧到2019年9月，來自維吉尼亞州基爾馬諾克（Kilmarnock）的27歲女子塔莉席爾瓦（Tarlie Silva）這天前往北卡羅萊納參與自己的單身派對，然而正當塔莉和友人正在坐著喝酒聊天時，一位男子突然走來詢問一行人是否正在舉辦單身派對，獲得塔莉的點頭回應後，這名男子與其好友隨後也加入了單身派對。不料，這名男子就是自己的現任丈夫胡里歐（Julio Silva）。

廣告 廣告

派對結束後，塔莉便加了胡里歐同行一對好友的臉書，對方事後還傳訊感謝塔莉願意讓他們加入派對，塔便莉開玩笑地回傳一張婚禮邀請卡照片。原以為此事告一段落，沒想到塔莉的10月的婚禮開始約1小時後，胡里歐和另外2位好友竟真的來到現場：「我和胡里歐在拍照時，只說了『天啊，我不敢相信你們真的來了！』除此之外幾乎沒講話。」

塔莉在與第1任丈夫的婚禮上認識了現任丈夫。圖／翻攝自X

不過，塔莉與第一任丈夫的婚姻不算美滿，2人正式結婚才過了6週，就決定結束這段為期2年的感情：「我們的感情逐漸冷卻，彼此之間已經沒有愛意，整段關係變得勉強又不自然」。怎料才與首任丈夫離婚1週，塔莉就收到胡里歐透過社交軟體回覆限時動態的訊息：「我想他應該知道我不再婚姻幸福，因為我在發文時，一般人都會看出我已經分手了。」

塔莉和胡里歐此後開始頻繁聊天，也漸漸發現彼此有許多共通點，並在2019年12月28日接受胡里歐的邀請出門，進行第一次正式約會，並在交往1年後於2020年12月訂婚、在2021年4月正式再婚，如今2人育有2名男孩，婚後生活穩定幸福。塔莉坦言，在第一次婚禮前，她其實有「臨陣退縮」的念頭：「我當時覺得每個新娘在婚前都會緊張，以為這只是婚前焦慮，不過若我取消婚禮，可能就不會有那場單身派對，也不會遇見胡里歐。」

廣告 廣告

雖然部分朋友認為塔莉與胡里歐的相識不太妥當，但塔莉對此都不以為然：「當初寄出婚禮邀請時，我是傳給他們那位朋友的，當時根本沒加胡里歐的臉書，在單身派對上我們幾乎沒講話，他只是被包含在那張邀請卡裡，我們真正的互動是婚禮之後才開始的」。雖然這段婚姻被外界議論，但塔莉相信這一切都是命運的安排。我們現在有一個美滿的家庭，2個可愛的男孩，我真的很幸福。」



回到原文

更多鏡報報導

日正妹偶像曬看電影吃套餐照 那飲料杯倒影不單純！慘被炎上退團

Vtuber也會結婚生子！「無性別虛擬主播」宣布懷孕…「公告逾2000萬瀏覽」卻遭酸

結婚前發現「清純基督徒女友」曾當過小三 他做這決定