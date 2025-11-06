從婚禮賓客變成老公！結婚6週→離婚→閃電脫單…二寶媽曝神展開愛情故事
美國維吉尼亞州（Virginia）一名女子近日分享她的離奇戀情，她當初在為即將結婚的自己舉辦的單身派對上，認識了一名33歲的陌生男子，出於禮貌之下便邀請對方參加婚禮不過，女子的婚後生活並不美滿，然而當她結束自己短短1個月半的婚姻不久後，竟與這名男子相識、相戀、再婚，如今已育有2名孩子，消息曝光後引發網路熱議。
根據每日郵報（Daily Mail）報導，這起姻緣要回顧到2019年9月，來自維吉尼亞州基爾馬諾克（Kilmarnock）的27歲女子塔莉席爾瓦（Tarlie Silva）這天前往北卡羅萊納參與自己的單身派對，然而正當塔莉和友人正在坐著喝酒聊天時，一位男子突然走來詢問一行人是否正在舉辦單身派對，獲得塔莉的點頭回應後，這名男子與其好友隨後也加入了單身派對。不料，這名男子就是自己的現任丈夫胡里歐（Julio Silva）。
派對結束後，塔莉便加了胡里歐同行一對好友的臉書，對方事後還傳訊感謝塔莉願意讓他們加入派對，塔便莉開玩笑地回傳一張婚禮邀請卡照片。原以為此事告一段落，沒想到塔莉的10月的婚禮開始約1小時後，胡里歐和另外2位好友竟真的來到現場：「我和胡里歐在拍照時，只說了『天啊，我不敢相信你們真的來了！』除此之外幾乎沒講話。」
不過，塔莉與第一任丈夫的婚姻不算美滿，2人正式結婚才過了6週，就決定結束這段為期2年的感情：「我們的感情逐漸冷卻，彼此之間已經沒有愛意，整段關係變得勉強又不自然」。怎料才與首任丈夫離婚1週，塔莉就收到胡里歐透過社交軟體回覆限時動態的訊息：「我想他應該知道我不再婚姻幸福，因為我在發文時，一般人都會看出我已經分手了。」
塔莉和胡里歐此後開始頻繁聊天，也漸漸發現彼此有許多共通點，並在2019年12月28日接受胡里歐的邀請出門，進行第一次正式約會，並在交往1年後於2020年12月訂婚、在2021年4月正式再婚，如今2人育有2名男孩，婚後生活穩定幸福。塔莉坦言，在第一次婚禮前，她其實有「臨陣退縮」的念頭：「我當時覺得每個新娘在婚前都會緊張，以為這只是婚前焦慮，不過若我取消婚禮，可能就不會有那場單身派對，也不會遇見胡里歐。」
雖然部分朋友認為塔莉與胡里歐的相識不太妥當，但塔莉對此都不以為然：「當初寄出婚禮邀請時，我是傳給他們那位朋友的，當時根本沒加胡里歐的臉書，在單身派對上我們幾乎沒講話，他只是被包含在那張邀請卡裡，我們真正的互動是婚禮之後才開始的」。雖然這段婚姻被外界議論，但塔莉相信這一切都是命運的安排。我們現在有一個美滿的家庭，2個可愛的男孩，我真的很幸福。」
更多鏡報報導
日正妹偶像曬看電影吃套餐照 那飲料杯倒影不單純！慘被炎上退團
Vtuber也會結婚生子！「無性別虛擬主播」宣布懷孕…「公告逾2000萬瀏覽」卻遭酸
結婚前發現「清純基督徒女友」曾當過小三 他做這決定
其他人也在看
陶晶瑩批粿王「吃人夠夠」 不認同婚姻瑣事成出軌理由
女星粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐即將開打離婚官司，介入他們婚姻的王子（邱勝翊），演藝事業停擺，二度發聲明認錯。主持人陶晶瑩最近在節目中談及粿王風波，不認同婚姻瑣事成出軌理由，並批這對男女公然偷情有點「吃人夠夠」。中時新聞網 ・ 2 小時前
粿粿昔怨范姜彥豐省過頭！遭吳宗憲諷「歹某一輩子」 網驚：真預言家
范姜彥豐近日拍片控訴王子（邱勝翊）偷吃自己的老婆粿粿（江瑋琳），事件引發演藝圈震撼。王子雖然發文道歉，不過仍然遭罵爆，近日與他有私交的綜藝大哥大吳宗憲也開直播怒轟王子「第三者裝深情。」如今粿粿兩年前在《綜藝大熱門》抱怨范姜彥豐太省錢的片段也被挖出，主持人吳宗憲甚至下了結論：「歹某（壞妻子）一世人（一輩子）。」現在看來格外諷刺。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
網紅稱手握「粿粿、王子猛料」炸裂大瓜公開了！網傻：我看了什麼
娛樂中心／綜合報導范姜彥豐與妻子粿粿的婚變風波持續延燒，IG網紅「玉米泉哥」今（5日）晚間照預告在10點5分拋出「粿粿相關爆料」。他事前甚至罕見貼出不自殺聲明，引發網友狂刷關注。稍早「玉米泉哥」曝光爆料內容，卻讓不少人看傻直呼「我到底看了什麼」。民視 ・ 14 小時前
王子遭公司火速切割！爆早已知情介入婚姻 高層震怒放生不想理
（娛樂中心／綜合報導）藝人王子捲入粿粿與范姜彥豐婚變風波後，形象重創。據《鏡週刊》報導，王子所屬的喜鵲娛樂在事 […]引新聞 ・ 1 天前
王子道歉范姜彥豐！賠償金分期遭拒 徵信社再發聲吐「粿王裸擁」真相
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線。王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也宣布暫停他所有演藝工作後，4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。對此，立達徵信社執行長謝智博再次發聲。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
范姜彥豐被塑造成軟飯男！前東家看不下去 揭解約內幕：粿粿很沒水準
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐日前出面指控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），對此，粿粿也發出17分鐘的長片回應，其中提到自己一肩扛起家計，家...FTNN新聞網 ・ 1 天前
蔡依林機場耍美挺出「膨脹小籠包」！45歲狀態網嚇愣：誰能想到
娛樂中心／綜合報導台灣流行天后蔡依林近期才推出睽違已久新專輯《Pleasure》，宣傳行程滿檔、期間更有廠商邀約出席活動，日前飛往上海參加珠寶品牌公開活動，穿戴奢華靈蛇造型珠寶美暈全場，隨後搭機返回台灣的蔡依林，就被粉絲捕捉「全身包緊緊」搭機的超怕冷身影，天后私下氣場隱藏的狀態引發網路熱烈討論。民視 ・ 18 小時前
婚變疑早洩端倪！范姜彥豐遭粿粿「公開看扁」 挨酸：你不行啦
范姜彥豐日前怒控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），除了粿王昔日曖昧互動遭挖，范姜彥豐與粿粿此前上節目的片段也全被翻出。其中，范姜彥豐曾控訴，粿粿不僅不會看臉色，還會跟著朋友一起「看扁」他，讓他心裡很不是滋味。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
醫界王陽明三婚也撐不住？Alice刪光合照 社群徹底斷聯醫美圈傳「又離了」
據《鏡週刊》報導，有讀者爆料Alice自今年以來頻繁出國旅遊，造訪美國、沖繩、峇里島與上海等地，發文時更不乏「從今天開始的每一天都只會越來越好」、「向前走就會看到光」等字句，語氣間透露出獨自面對人生新篇章的氛圍。另外，自去年4月起，賴弘國的IG再無Alice身影。兩人...CTWANT ・ 1 天前
王子二度道歉！ 葛斯齊撂話：知錯就別再掩護另一對！
藝人「王子」邱勝翊和前中信兄弟啦啦隊女孩粿粿爆出婚內出軌風波，昨(4)日晚間王子再度道歉，表示從⼀開始到現在都是真心面對，也親自向范姜當面鞠躬道歉，並多次商討賠償金額，之後也會與粿粿共同誠實面對。對此...華視 ・ 1 天前
怒嗆范姜彥豐「吃軟飯裝大男人」！粿粿哥身分被起底竟是「男團成員」
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導藝人范姜彥豐日前控訴老婆粿粿和王子邱勝翊婚內出軌，且手中握有明確證據，而粿粿則用17分鐘長片回應，反咬男方要求1200萬元...FTNN新聞網 ・ 2 天前
范姜彥豐拒賠償分期！徵信社吐心聲 澄清粿王不雅照為謠傳
前啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）與范姜彥豐的婚變風波持續延燒，王子4日晚間二度發聲，除了向范姜彥豐致歉外，還坦承有參與協商，並提出「分期付款」賠償金的請求卻遭拒絕。徵信社則回應，只希望別再看到雙方繼續撕裂。中天新聞網 ・ 4 小時前
網紅稱手握「粿粿王子大尺度照」！驚天大瓜公開 網朝聖全看傻一面倒
范姜彥豐指控粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求。網紅「玉米泉哥」在社群平台爆料4件事，包括「粿粿0嫁妝」、「18萬投資飲料店」、「婚後靠CP曝光才開始賺」及「握有粿粿及王子大尺度照片」，不過5日晚間公開的爆料內容，不少網友直言「我到底看了什麼」。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
小S絕美二女兒曝喜歡類型！不捨具俊曄暴瘦全家都這樣做
【緯來新聞網】小S二女兒Lily（許韶恩）被稱最像姨媽大S，今（4日）出席內衣品牌快閃店活動，坦言不緯來新聞網 ・ 1 天前
謝侑芯飛大馬找黃明志！雪碧PO生前最後對話：起雞皮疙瘩
娛樂中心／周希雯報導「護理系女神」31歲台灣網紅謝侑芯到馬來西亞工作，失聯多日後驚傳在吉隆坡高檔酒店猝死，後續還牽扯出大馬歌手黃明志也涉案，不僅同在現場還疑似持毒，當地警方隨即發布通緝、轉為「謀殺罪」調查，黃明志神隱數小時後今日凌晨現身警局投案。對此，與謝侑芯交情甚好的網紅雪碧（方祺媛），先前一直被質疑是派謝去伴遊才導致出事，昨晚（4）再度拍片強調，與黃明志只是普通朋友，同時曝光謝侑芯生前最後對話，驚呼「我雞皮疙瘩起來了！」民視 ・ 23 小時前
王子二度發聲「坦承錯誤」公開致歉 律師點5關鍵：精神值得讚賞
據了解，范姜彥豐日前在社群公開指控，表示妻子與王子互動「超越朋友界線」，指出今年3月底兩人赴美旅遊返台後，妻子態度明顯轉變，甚至傳出「人未離婚就搬進王子家」的消息。消息曝光後，引起各界熱議，甚至有媒體報導指出，范姜彥豐早已委託徵信社蒐證，疑似掌握文字、照片...CTWANT ・ 1 天前
黃明志捲護理系女神命案…「15年正牌女友」不離不棄陪投案
馬來西亞創作歌手黃明志捲入（42歲）網紅「護理系女神」謝侑芯（31歲）身亡案，於昨（5）日凌晨赴警局投案。據了解，當時有3男2女陪他前往，而其中一名女子就是黃明志交往15年的正牌女友Sarah。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
真美子被揪「用4年前基本款iPhone」拍大谷！全場1原因卻羨炸：她不需要
MLB世界大賽落幕，洛杉磯道奇成功寫下隊史史上第一次的冠軍衛冕紀錄，並於台灣時間4日進行封王遊行，大谷翔平當天也帶著妻子真美子登上遊行巴士，兩人穿上一黑一白的道奇冠軍T恤，開心地向球迷們揮手致意。然而，律師林智群也眼尖發現，真美子手上拿的竟然還是4年前的iPhone款式。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
黃明志終於投案！雪碧曝謝侑芯生前最後對話：讓我起雞皮疙瘩
台灣網紅謝侑芯在馬來西亞猝死，歌手黃明志捲入命案遭通緝，失聯2天後今天（11/5）凌晨現身警局投案。謝侑芯的閨蜜「雪碧」日前被網友質疑介紹謝侑芯去大馬，她po出與謝侑芯生前最後的對話，證明自己不知情。太報 ・ 1 天前
洪榮宏遭疑罹癌！雙目緊閉「教友祈禱畫面曝」本人回應了
娛樂中心／張予柔報導台語金曲歌王洪榮宏曾獲得金曲獎最佳男演唱人獎、最佳方言歌曲男演唱人獎，經典台語歌曲膾炙人口，曾橫掃台灣的各個角落，為台語歌曲在台灣音樂界地位的確立有重要的貢獻。日前因身體健康亮紅燈，動刀處理多年隱疾，消息曝光後讓大批粉絲相當緊張。所幸經紀人今（5）日透露，洪榮宏接受完手術，目前已順利出院，他本人也在臉書報平安。民視 ・ 20 小時前