從媒合到共創 林業保育署攜手企業、社區推動永續新篇章

▲「自然碳匯與生物多樣性專案媒合平臺」成果發表，與會貴賓合照。（圖：林業保育署提供）

農業部林業及自然保育署去年4月推出「自然碳匯與生物多樣性專案媒合平臺」，以企業永續發展需求為導向，結合在地社區參與，呼應國家淨零排放政策與國際生物多樣性保育趨勢。平臺上線至今，自首批成功媒合11件專案後，今年再新增14件合作成果，累計促成25件專案、22家企業共同投入。1日成果發表，展現平臺為企業開創投入森林碳匯與生物多樣性行動途徑，讓社區、林農與原住民族夥伴因參與而受益，共同實踐永續發展、共享自然資本。

林業保育署說明，氣候變遷與生物多樣性流失正對環境與經濟造成深遠影響。媒合平臺的設立，目的在結合企業資源與地方力量，推動「森林碳匯」、「生物多樣性保育」、「山村振興」等行動，展現「公私協力、地方參與、成果共創」的治理新典範。

114年有11家新企業加入媒合平臺。台塑石化攜手地方社區復育濁水溪口1805號區外保安林，減緩揚塵、改善地方環境；日月光環保永續基金會推動大雪山林道復舊造林，以原生樹種加速林相恢復；中華郵政帶領員工植栽高固碳與蜜源植物，並與嘉義大學及在地小學合作進行生物多樣性監測，結合環境教育與棲地營造，讓全民參與自然保育，展現企業共築永續林業新藍圖。

企業也以科技導入保育創新，推動在地共學與導覽能量：新唐科技於新竹白蘭部落以科技啟動大紫蛺蝶保育計畫，培力部落發展生態導覽與教育；宏碁與臺師大團隊合作，在汐止營運總部鄰近的大尖山展開生物多樣性監測，結合員工與社區參與在地化保育行動；東元電機整合「山海圳國家綠道」數位資訊，透過LINE平臺提供智能旅遊與步道導覽服務，讓綠色體驗更貼近生活。

同時，企業以支持友善耕作與環境教育凝聚全民永續行動力：信邦電子推廣自然友善耕作，協助農民維護淺山石虎棲地並採購認證農產品；金色三麥以「友善石虎農作」標章柑橘原汁研發啤酒，將「喝得到的永續」融入日常；福樟實業以國產柳杉打造特教學校課桌椅，落實低碳永續理念；聯詠科技攜手荒野保護協會，透過自然遊戲與實作，引領偏鄉學童探索生態、培養孩子對土地的情感；康舒科技推動八煙聚落生物多樣性與食農教育計畫，結合水梯田管理、野蜂復育與友善農法，促進碳匯提升與地方共榮。

114年共3家企業延續113年媒合成果，持續推動新專案：中華電信透過講座與解說牌設置推廣苗栗縣石虎保育，也採購偏鄉原民「友善石虎農作」產品，促進環境、經濟與社會永續發展；光林智能以ECOridge生態照明技術，在大雪山與八仙山國家森林遊樂區打造夜行性動物友善光環境，並運用「人因照明系統」兼顧生態與遊憩安全；中租青年展望基金會號召企業志工走入全臺唯一自然保育保安林—美濃九芎林，進行獨居蜂、貓頭鷹巢箱製作、蜜源及客家民族植物苗圃建置與巡護調查，共同守護生物多樣性。

113年首批媒合企業持續攜手地方社區與原住民族，共同推動造林復育與生物多樣性保育行動。根基營造股份有限公司在曾遭濫墾的國有林地種植2,750棵原生臺灣梭羅木，與在地部落、員工及價值鏈夥伴共建臺灣爺蟬棲地；誌懋股份有限公司結合湖山水庫社區，種植近千棵臺灣小葉相思樹，以其高固碳特性呼應企業永續木地板產品；信義房屋於臺東縣金峰鄉攜手惠美原住民造林勞動合作社，完成2.14公頃造林與生物多樣性監測；冠德建設推動3.7公頃復育造林並舉辦「一戶一樹」活動，讓住戶與企業共同種下綠意。

中華電信與泰雅族部落合作推動竹林更新與永續利用，促進綠色經濟與傳統竹藝傳承；裕隆汽車與在地NGO合作，以地質監測、山徑巡護及無痕山林等教育活動守護火炎山獨有地景與生態系；中租青年展望基金會結合志工與社區，以手作步道改善澀水森林步道路基，維護安全親山環境，帶動地方經濟與生態旅遊。

華碩電腦與觀樹教育基金會及屏科大團隊合作，研究草生栽培對穿山甲棲地的影響，實踐科技與自然共生；光林智能以生態照明技術打造全臺首座「雌光螢生態照明示範區」，減少光害對雌光螢繁殖的干擾；智邦科技串聯企業員工與居民推動蝙蝠公民科學行動，促進人與自然的連結；啟坤科技以數位化與AR技術建立蒸汽火車修復資料庫，重現阿里山林業百年風華，展現文化保存與科技應用的融合。