從嬰兒開始培養『英國紳士』——值得花這筆錢嗎？
「一個位於倫敦北部的家庭正在尋找一位非凡且經驗豐富的家教，來支持他們最年幼的孩子，踏出成為英國紳士的第一步。」
閱讀這則廣告時，你或許會把「第一步」當作一種修辭而略過。
然而，這可能是這份獨特招聘廣告中最重要的部分，因為他們要為一名一歲的孩子尋找家教。
自從這個匿名家庭刊登出年薪18萬英鎊的家教需求後，已經有數百份申請提交，條件是應聘者須是「非常特別的人」。
在過去幾週裡，這則廣告引起了媒體的廣泛關注，許多人都在質疑其中的原因。
正在協助這家人尋找家教的「國際家教公司」（Tutors International）負責人兼創辦人亞當·卡勒（Adam Caller）表示，儘管最初持懷疑態度，但他後來認為這個想法「很有遠見」且「具有前瞻性」。
當他與這個家庭見面時，他說對方也理解這項要求的特殊性，以及孩子年紀尚幼的情況。
然而，家人解釋，他們「不想再等下去」才聘請家教，因為在大兒子五歲時才開始，到了那個階段「文化偏見已經根深蒂固」。
那麼，這個家庭所謂的「文化偏見」是什麼意思呢？
亞當回答說：「它涵蓋一切。你吃飯的方式，你說話的方式。」
他指出，年長的孩子已經從家庭中吸收了「非常細微的、非語言的暗示」，並且採納了他們的文化習慣。這個家庭告訴亞當，他們不希望這樣的情況在新生兒身上再次發生。
他們的計劃是：聘請一位英國籍的家教，必須使用標準英式發音（Received Pronunciation），從一開始就影響這名嬰兒。
「這裡一開始的學習很多都是一種滲透式的過程，」亞當說。
正是透過這種滲透式的過程，家人希望孩子能吸收他們想灌輸的英國特質。
亞當表示，家教必須是曾就讀過『正確類型的學校——也就是家人期望將兒子送去的那類學校』的人。
「家教只要是合適的人就好，他們會自然地做一些自己甚至沒有意識到的事情，」他說。
「價格不是重點」
這家人告訴亞當，理想的候選人應該對騎馬、滑雪、藝術和音樂有所了解或感興趣，以便引導孩子培養廣泛的興趣。
更進一步的是，他說家人希望家教能替孩子報名各種課程，讓孩子在三歲左右就能「騎小馬並開始學樂器」。
在家人的心目中，幫助兒子成為一位「英國紳士」將會帶來成功並打開許多大門。 「不論這其中的是非，因為這顯然是一種階級宣示，」他補充道。
然而，儘管接受這麼多『英國式』的教導，孩子是否仍可能從他所生活的國際化家庭中吸收所謂的文化偏見呢？
「會的，」亞當說。「這家人知道這可能行不通，但他們只是抱持著『試試看，越早開始越好』的態度，因為花費並不是問題，」他說。
「理想化且不切實際」
一些家教業人士也持類似的觀點。
提供私人家教服務的「藍色教育」（Blue Education）首席執行官兼創始人崔彼得（Peter Cui）在一篇部落格文章中寫道：「成為雙文化的一部分，或者說成為真正的自己，是一個必須親身經歷的過程，而不是可以被設計出來的。」
彼得寫道，他在七歲時從中國搬到英國，並在成長過程中同時認識並生活於兩種文化之中。之後，他進入劍橋大學就讀。
「一個人能夠成為英國精神的活體載體，並且能夠將英國紳士的特質移植到一個一歲大的孩子身上，這個想法在我看來既理想化又不切實際。」他寫道。
「依我的經驗，從嬰兒時期就有一位典型的英國導師，並不會自動產生他們所期望的結果。
「我從未擁有這樣的人物，但我仍然有幸體驗了許多他們希望兒子能擁有的經歷。」
他補充說：「事實是，文化認同無法由外在強加；它必須由自己選擇，並且必須源自內心。」
「購買英國特質」
「當然，亞當希望英國特質是可以被教授——甚至被販售的東西。」
他說：「我認為，世界對我們抱有這樣的看法，是我們應該珍惜並同時加以利用的。」
亞當說：「我不認為，身為英國人，我們應該對此感到尷尬。」
「我認為我們應該為此感到自豪。」
「購買英國精神的市場不僅幫助了亞當的家教事業，還催生了像蘿拉·溫莎（ Laura Windsor ）的禮儀學院這樣的企業。
蘿拉和其他『禮儀專家』一樣，可以收取費用，教人如何像英國人一樣享用下午茶、穿著打扮以及進行對話。」
她說：「如今的社會風氣變得如此平庸和放縱，人們現在想要回到過去的樣子。」
她表示，對禮儀訓練的需求主要來自國際客戶，他們希望能在商務會議和活動中更好地互動。
但她也教導兒童團體。為什麼呢？
她說：「因為成為一位有禮貌的紳士或淑女，完全取決於第一印象。」
「有禮貌意味著你尊重他人，讓他們感到舒適和重要。當你讓人覺得自己重要時，你會被喜愛，而這將打開通往難以置信機會的大門。」
她說，她教導人們如何做到「細節決定一切」：「這關乎打開門時的禮貌，說『請』和『謝謝』，以及考慮對方的感受。」
蘿拉的學生通常不會年紀小到只有一歲，但這位禮儀專家表示，從那麼小開始學習確實有好處。
「從一歲開始，他們長大後就會成為紳士，所以這不是需要『修飾』的問題，而是他們與生俱來的品質。」
「而如今，人們需要一些『修飾』，需要更加註意自己的言行舉止。」她說。
「超級家教」
將孩子培養成典型的英國人——具備所有禮儀規範——並不是丹尼爾（Daniel，化名）的首要目標。
「我們非但沒有遵循英國的價值觀，反而想要完全相反的做法。我們正努力遠離英國的體制和它的束縛。」他說。
目前，丹尼爾雇用了亞當的一位「超級家教」，在孩子的課餘時間與三個孩子一起學習。
明年，這位家教將隨全家一起搬到海外工作。
對丹尼爾和他的妻子而言，重點在於培養情緒智商，並讓孩子為一個受人工智慧影響的世界做好準備。他們都認為，沒有外部家教，這是不可能做到的。
他表示，目前的英國學校體系「已不再適用」，並補充說倫敦的一所私立學校——拉蒂默高中（Latymer Upper School）——已經取消了大部分的普通中等教育證書（GCSE）考試制度，轉而採用其自主研發的教學體系，該體系包含更多小組作業和項目式學習。
「如果GCSE不能被普遍認可，而且也不是最高標準，那麼我們或許應該考慮聘請家教，這樣能獲得更多益處。」丹尼爾說。
他表示：「此時此刻，在英國的學校體系中，如果我比較孩子在私立學校能遇到的老師品質，與這些家教相比，簡直是個笑話——差距非常大。」
他還補充說，自己明白聘請高端家教是「財務狀況優越的人」才能做到，但解釋說，由於今年1月增值稅（VAT）加徵後，私立學校學費上漲，他覺得對三個孩子而言，聘請家教的費用已經和私立學校差不多了。
「我的孩子在學校可能只能獲得一個普通老師二十分之一的注意力，或者可以獲得一個極優秀老師三分之一的注意力——這根本毋庸置疑。」
