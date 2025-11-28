新北市議員陳乃瑜。(陳乃瑜提供)

從孩子的需要出發 打造育兒友善的城市

每年的世界兒童日，都提醒我們重新檢視是否真正看見孩子的需要。成為母親之後，我對政策的理解不再只是條文與預算，而是會直接影響到孩子日常生活的具體情境：孩子是否安全、爸媽是否能得到足夠支持、教育環境是否足以承接未來社會的挑戰。





我始終以家庭與孩子的需求作為推動政策的核心，成功爭取：





一、生生喝鮮乳

讓學童每天都能喝到新鮮乳品，提升營養品質，也強化食安把關。





二、生育獎勵連兩年加碼

在新生命到來之際，提供更實質的經濟支持，減輕家庭初期的壓力。





三、公園、綠地與遊戲場改善

推動多處公共空間的更新，提供更安全、更多樣的遊戲與活動環境。





四、校園硬體翻新與設備升級

包含校舍改善、教學設備更新，讓學習空間更安全，也更符合現代教學需求。





持續推動的方向：





一、托育與幼教品質提升

包含增加公托名額、檢討轉托機制、提升幼兒園安全設備等，讓照顧品質不再參差不齊。





二、輪狀病毒疫苗補助

積極爭取全面補助，降低家庭負擔，保障嬰幼兒健康。





三、免費營養午餐普及

希望所有孩子都能在校吃得營養、吃得安心，減少家庭間資源差距。





育兒政策不能停留在口號，而必須逐一落實在家庭真正面對的需求上。從托育到教育、從健康到生活空間，每一項改善都關係著孩子的成長品質，也攸關城市的未來競爭力。





我會持續在議會監督、在第一線傾聽，讓政策更貼近家庭的實際需要，打造更友善、更可靠的成長環境。孩子的需要，就是我們努力的方向。





瑜你一起，守護下一代的未來。