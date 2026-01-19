從孩童樂園到粉絲聖地：東京迪士尼40年大逆轉 中高齡遊客超越未成年

日本東京迪士尼度假區內的飯店。翻攝自東京迪士尼度假區官網



日本東京迪士尼樂園是許多大人小孩的夢幻遊玩地點，但近10年來門票漲價6次，園內物價也居高不下，導致40歲以上中高齡遊客已超越未成年人。

《日經亞洲》報導，東京迪士尼樂園（Tokyo Disneyland）於1983年4月開幕，是美國以外第一座迪士尼主題樂園；隔壁的東京迪士尼海洋（DisneySea）則在2001年開幕，兩者合稱「東京迪士尼度假區」（Tokyo Disney Resort），是日本最大的主題樂園觀光勝地。儘管近年業績創新高，但園區的昂貴價格讓許多青少年望而卻步。

廣告 廣告

目前整個度假區共有82項遊樂設施，是開幕時的兩倍以上；年入園人數成長至2756萬人，是最初的三倍，但遊客定位也逐漸改變。

該報訪問115位國中生，談他們對迪士尼度假區的印象。一名少女表示，她去年春夏才去過，這個冬天也準備用自己存的壓歲錢再去玩一趟，而且是和朋友而非爸媽一起去。

但也有受訪國中生表示，迪士尼太貴了，「已經變成我去不起的地方」。還有人表示比較喜歡任天堂的超級瑪利歐，所以寧可去大阪的環球影城。

一名40歲日本公務員則向新加坡《聯合早報》表示，她上月與三名好友去東京迪士尼度假，四人提前一天入住園區飯店，以便在翌日一早搶先入場。她說，從門票、住宿、園內餐飲與購物，平均一人要花10萬日圓（約2萬元台幣），「簡直是在燒錢」。

《日經亞洲》指出，自2020會計年度起，東京迪士尼的40歲以上遊客就已超越4至17歲青少年。2024年，40歲以上遊客的佔比更達33.9%，4至17歲青少年則佔31%。

東京迪士尼樂園43年前開幕時，一日票價為3900日圓，如今則已漲為7900日圓至1萬900日圓不等（約1580至2180元台幣）。

根據《日經亞洲》長期製作的「迪士尼門票費用指數」，日本的四口之家到東京迪士尼玩一天，平均須花費1.92天的薪資，較開幕時增加0.51天，更較1991年日本經濟鼎盛時期多了0.75天。

不過，在中高齡鐵粉支持下，2024年度每位遊客平均消費達 1萬7833 日圓，較2018年大增加50%。母公司「東方樂園」（Oriental Land）2024 年度稅前盈餘達1721億日圓，連續第二年刷新紀錄。

《日經亞洲》形容，東京迪士尼在開園逾40餘年後，「夢想之地」（land of dreams）的定位正逐漸轉變「粉絲樂土」（land of fans）。

不過，比起美國的迪士尼樂園，東京迪士尼的票價漲幅已算溫和。美國佛州的迪士尼世界度假區（Walt Disney World Resort）的票價曾長年與東京相當，但2010年代起飆漲，如今最高票價已達209美元，是東京的三倍以上。

市場甚至認為，日本迪士尼仍有漲價空間。東方樂園公司10月的財報說明會上，就有分析師詢問是否有意提升門票與人均消費。但該公司一名主管表示：「考慮到薪資成長不及物價上漲，必須謹慎評估。」

《聯合早報》指出，日本環球影城的門票也漲了2.1倍，但價格高漲已削弱了日本當地民眾對娛樂的需求。實體樂園面臨通膨衝擊，已不再是民眾能輕鬆遊玩的地方。

更多太報報導

紐時作家揭中共攻台劇本 歎台灣「擁有一切」獨缺全民防衛共識

朝野都喊降消費稅！日本提前大選後可望實施 市場憂債務風險升高

伊朗動亂衝擊外交官 駐聯合國使團副團長傳向瑞士聲請庇護