從學習到獨立 中市勞工局陪伴身障者展現職場能力
12月3日是「國際身心障礙者日」，為協助身障者順利投入職場、提升自立生活能力，台中市政府勞工局提供完善的職業重建服務，從就業諮詢、職業評量，到實際進入工作場域的多元支持，涵蓋支持性就業、庇護性就業、職務再設計與職業訓練等面向，協助身心障者穩定就業並融入社會。
勞工局指出，目前台中市共有8家不同領域的庇護工場，類型涵蓋「餐飲烘焙」、「清潔服務」、「觀光休閒」、「印刷」及「房屋修繕」等五大類，提供具有工作意願但仍需磨練職能的身心障礙者一個安全、循序漸進的訓練環境。透過高密度的職能訓練，不僅強化社會適應能力，也逐步培養進入一般職場所需的技能。
輕度身心障礙者小恩，就是其中之一。勞工局表示，高職畢業後，小恩在勞工局職業重建服務的協助下進入「瑪利媽媽清潔高手工作隊—先鋒隊」庇護工場，展開個別化訓練。剛進入工場時，在工作流程記憶、人際互動與安全意識上都需加強。為協助他逐步累積能力，庇護就服員透過職務再設計製作「水桶定位圖」、「廁所清潔流程圖」等視覺輔具，以「分段操作—同步練習—品質檢核」方式陪伴他反覆練習，幫助他將流程內化、減少遺漏、提升品質。
在人際互動方面，勞工局就業服務站的就服員以檢核表和情境演練引導他學習與同事溝通，逐步建立社交能力與自信心。經過專業團隊的持續協助，如今的小恩，成功轉銜至一般職場，擔任自來水總管理處駐點清潔員，能獨力完成各樓層清潔工作，也會主動調整手機鈴聲，確保即時接收工作任務，與同事相處融洽、合作順暢，展現亮眼的工作表現。
勞工局長林淑媛表示，市府長期致力推動身心障礙者就業促進政策，依每位障礙者的特質與需求，提供不同階段、量身訂做的職業重建服務。近三年已有24名庇護員工順利跨出關鍵一步，成功轉銜到一般職場，展現政策成效。
此外，為協助企業更了解身心障礙者的工作特質，勞工局積極媒合企業參與庇護工場的職場體驗，由企業實際觀察障礙者的工作適性；庇護就服員也會提供專業分析，並依企業需求調整障礙者的工作方式，使雙方能無縫接軌，提升成功進用的機會。
勞工局呼籲，希望社會大眾不再單純以「愛心」或「公益」視角看待身心障礙者產品與服務，而是看見他們在支持與資源陪伴下，同樣能在勞動市場穩健發光。市府也在台灣大道市政大樓、沙鹿勞工服務中心、陽明市政大樓與東區勞工服務中心設置職業重建窗口，提供年滿15歲且具有就業意願的身心障礙朋友專業評估與個別化協助。有需求者可洽詢 04-22289111 分機 35400，由專人提供相關服務。（寇世菁報導）
