從學習到療癒 臺師大春季課程展現多元學習新樣貌

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圖：學員透過植物照護與觀察，於園藝療癒課程中體驗正向心理學，並練習放慢步調。（圖／臺師大進修推廣學院提供）

【記者張嘉誠／綜合報導】

春天，不只是季節的更替，也是許多人重新設定目標的時刻。隨著2026年春季到來，國立臺灣師範大學進修推廣學院春季班正式開放報名，課程內容涵蓋語言、人文藝術、專業技能、身心健康與樂齡學習等多元領域。其中，針對熟齡與樂齡族群推出的「植癒心流：正向園藝療癒課程」，以植物照護結合正向心理學概念，成為本季相當受到關注的特色課程之一。

圖：課程透過植栽與手作，引導學員紓壓並培養專注力，在植物照護中累積成就感，體驗園藝療癒的放鬆與連結。（圖／臺師大進修推廣學院提供）

在都市生活步調快速的環境中，不少人開始尋找讓身心放慢的方式。園藝療癒課程以正向心理學 PERMA 模型為概念基礎，透過植物生命週期作為人生隱喻，帶領學員在照顧植物與創作的過程中，重新感受生活節奏與內在平衡。

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課程設計以「都市微型園藝」為特色，即使在陽台或室內空間，也能透過盆栽與植物創作體驗自然生活。課程同時結合正念覺察與「心流（Flow）」概念，透過與植物接觸與專注的手作過程，幫助學員紓解壓力、調節情緒。

八週課程安排多元創作內容，包括香草盆栽、生態瓶、植物拓印、苔球與乾燥花創作等，每週都能完成一件實體作品。透過親手創作與植物照顧的過程，學員逐步建立成就感與自我效能感，也在交流分享中建立溫暖的人際連結。

課程亦透過植物成長與環境適應的過程，引導學員重新思考生活節奏與生命韌性，在忙碌的都市生活中找到屬於自己的慢活步調。

圖：一起學起來，馬力全開，為生活加點不一樣。（圖／臺師大進修推廣學院提供）

除了園藝療癒課程外，臺師大進修推廣學院春季班也推出多元終身學習內容，包括語言學習、藝術創作、AI應用與生活美學等課程。學院長期以優質師資與完善教學環境為基礎，提供非學分但高品質的專業課程，讓不同年齡與背景的學習者都能參與其中。無論是培養興趣、提升專業能力，或為生活注入新的節奏與視野，都能在春季班找到適合自己的學習方向。

「植癒心流：正向園藝療癒課程」查詢：https://www.sce.ntnu.edu.tw/home/course/detail.php?course=1151Q001

春季班課程資訊與報名詳情，請至官方網站查詢：https://www.sce.ntnu.edu.tw/home/course/ ，或洽詢服務專線（02）7749-5858、（02）7749-5800。