從學習到行動，竹東鎮樂齡學習優質中心榮獲樂齡教育奉獻獎三項肯定，鼓勵長輩樂齡學習。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

新竹縣竹東鎮樂齡學習優質中心榮獲一一四年第七屆「樂齡教育奉獻獎」的「團體特優等獎」，其中青年講師魏士翔更榮獲「教學優良獎」、志工團長湯寶蓮榮獲「志工奉獻獎」，縣長楊文科日前於主管會報表揚，感謝他們對樂齡教育的付出與貢獻，落實終身學習的精神。

楊文科表示，隨著高齡人口增加，讓長輩持續學習、走出家門、活躍參與社會，已是縣府長期重視的課題，目前新竹縣設有十二所樂齡學習中心，提供五十五歲以上民眾就近參與，各中心透過貼近生活的課程與溫暖陪伴的環境，讓中高齡者在學習中建立自信、拓展生活圈，讓學習成為生活的一部分。

廣告 廣告

返鄉青年魏士翔老師榮獲「教學優良獎」，結合藝術專長與數位應用，發展「現代創意書法」及「藝起AI過生活」課程，讓高齡者在趣味氛圍中習得實用技能、運用數位工具表達自我。魏士翔並擔任新竹縣「樂齡新樂園陪你走更遠」Podcast節目主持人，除了討論高齡教育現場主題，也帶領學員參與製作並分享學習心得。

榮獲「志工奉獻獎」的湯寶蓮，在竹東樂齡長年投入志工服務，是中心穩定運作的重要後盾，一一四年擔任志工團長，默默陪伴學員、協助課程與行政事務，服務總時數六百八十七小時，其無私奉獻與溫暖關懷，為樂齡學習注入滿滿人情味。

教育局長蔡淑貞表示，竹東鎮樂齡學習中心為教育部核定的優質中心，課程規劃創新多元，報名踴躍，深受學員喜愛。本次一舉榮獲樂齡教育奉獻獎3項獎項，不僅是對承辦團隊長期投入的高度肯定，更展現新竹縣樂齡學習中心在經營、教學及志願服務的卓越成果。未來將持續支持本縣各樂齡學習中心發展，深化在地連結，實現樂齡學習以人為本，陪伴長者在地健康活躍老化的目標。