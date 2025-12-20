從學霸變身冷血殺人魔 一窺布朗大學槍手成魔之路

美國警方公布布朗大學槍擊案和MIT教授命案兇嫌瓦倫特的照片。路透社



美國警方週四（12/18）偵破布朗大學校園槍擊案和MIT教授羅瑞洛命案，犯下這兩起重大犯罪事件的槍手為擁有美國綠卡的葡萄牙男子瓦倫特。警方表示，瓦倫特和羅瑞洛曾在葡萄牙就讀同一所大學，目前還在調查犯案動機。兩人的前同窗則是向媒體表示，這兩人當年都是成績頂尖的學生，但瓦倫特愛與他人起衝突，曾認為所有人都不如他，明顯有反社會人格障礙。

美國布朗大學上週六（12/13）發生校園槍擊事件，造成2死9傷。兩天後，距離布朗大學約80公里處的波士頓住宅發生凶殺案，死者是麻省理工學院著名的核融合科學家羅瑞洛（Nuno Loureiro）。

廣告 廣告

美國麻省理工學院核融合科學家羅瑞洛在家中遭人槍殺身亡。凶手就是犯下布朗大學校園槍擊案的槍手瓦倫特。美聯社

警方追查發現，兩起命案的兇嫌是同一人：擁有美國永久居留身分的葡萄牙男子瓦倫特（Claudio Neves Valente）。警方週四在新罕布夏州一處倉庫發現瓦倫特的屍體。根據法醫解剖報告，瓦倫特死於自我槍擊，死亡時間約為兩天前的週二（12/16），也就是他殺害羅瑞洛的隔天。

犯下美國布朗大學2死8傷槍擊案，以及麻省理工學院教授羅瑞洛命案的葡萄牙男子瓦倫特。圖為麻州檢方公布之照片。路透社

根據警方調查，48歲的瓦倫特和47歲死者羅瑞洛在葡萄牙就讀同一所大學。里斯本大學工程學院也向CNN證實，兩人於1995年至2000年間都是該校學生，而瓦倫特主修工程物理學。

瓦倫特的昔日大學同窗莫拉（Felipe Moura）在臉書發文表示，瓦倫特當年屬於班上頂尖優秀的學生，但個性愛好衝突難相處。他說：「克勞蒂歐（瓦倫特）顯然是最優秀的學生之一，但他在班上特別突出，想要證實比其他人更優秀。他的態度令人不太愉快。」莫拉表示，瓦倫特很喜歡跟人爭辯，「完全是不必要的爭吵，對班上一點幫助也沒有」。

另一名昔日同學莫瑞斯（Nuno Morais）接受葡萄牙媒體訪問時說，瓦倫特和被殺害的羅瑞洛當年都是班上成績頂尖的同學，但兩人個性大不相同。他說：「克勞蒂歐（瓦倫特）是班上成績最好的學生之一，他是理論派。努諾（羅瑞洛）也是好學生，但他在成績上並非特別突出。他的個性比較放鬆，似乎對應用性較強的學科更有天賦。」

畢業後，瓦倫特於2000年前往美國布朗大學就讀研究所，但似乎相當不適應學校內的生活，還是不斷和課堂上和人起衝突，抱怨各種事物。

瓦倫特在布朗大學唯一的朋友華森（Scott Watson）向CNN表示，瓦倫特是「社交怪咖」。他說：「他（瓦倫特）覺得課堂教的東西太簡單，老實說，對他而言確實如此。他已經知道大多教材裡面的內容，知識程度令人印象深刻。」

目前在雪城大學（Syracuse University）任教的華森還說，瓦倫特有時候「很和善溫和」，有時候卻也相當挑釁，有一次甚至和另一個常被他羞辱的同學打起來。

瓦倫特在2001年決定休學，並在2003年辦理退學。他的大學同學表示，聽說瓦倫特離開美國後曾在葡萄牙任職網路服務公司。

根據警方說法，瓦倫特於2017年透過「綠卡抽籤」管道取得永久居留身分，最近一個在美國登記的住所位於佛州邁阿密。

目前尚不清楚他在美國以何維生。至於瓦倫特犯下布朗大學槍擊案後，為何再跑到羅瑞洛的家中殺害這位大學同學，目前也仍動機不明。

更多太報報導

目擊情報、社群貼文、監視器影像 成布朗大學和MIT教授命案關鍵線索

布朗大學槍手靠DV1簽證在美居留 美宣布全面中止「綠卡抽籤」

【更新】案情重大突破！布朗大學和MIT教授命案槍手為同一人