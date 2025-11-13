從定位到面對面 大溪警暖心巡邏 照亮少女回家的路

wm20251112211634220898

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】一場突如其來的青春期口角，讓新竹縣湖口鄉的 18 歲高姓少女在微涼的 11 月初毅然離家，展開一場讓家人心焦的「小出走」。自本月 2 日起，高女的行蹤便成了母親劉女士心頭最沉重的石頭。由於山區手機訊號微弱，劉女士透過手機定位，焦急地發現女兒最後出現在桃園市復興區一帶，無助之下，只好趕緊在當地交流平台發文，懇請熱心民眾與警方協尋，期盼能找回心愛的女兒。

幸好，這份迫切的母愛，最終引來了守護山區的溫暖力量。昨（11）日深夜，當大溪分局巴陵派出所所長游華進正在執行例行巡邏勤務時，天空正降著滂沱大雨，山路濕滑，氣溫驟降。就在這般惡劣的天氣下，游所長在復興區華陵里一處產業道路邊，發現了一名神色略顯不安的女子，獨自一人，與周遭寂寥的環境格格不入。基於「多一份關心，多一份安心」的信念，游所長立即上前柔聲關心詢問。經過仔細核對，赫然確認她正是劉女士日夜懸念、失聯多日的高姓少女。原來高女是想前往山區探訪朋友，卻因對環境不熟悉，加上手機不通，才讓家人擔憂不已。

游所長隨即通知劉女士及家人。當高媽媽看到安然無恙的女兒，壓抑多日的焦慮瞬間化為淚水，緊緊擁抱住女兒，場面溫馨動人。家屬對於警方在惡劣天候下仍積極、細心地在山區尋獲愛女，由衷表達最深的感謝與敬意，讚揚大溪警隊是「最暖心的守護神」。

大溪分局藉此機會呼籲所有正值青春期的孩子們，面對成長中的家庭或情緒困擾時，請務必尋求家人、師長或專業社工的協助，敞開心扉溝通。家的溫暖永遠是最好的避風港，避免因一時衝動而讓愛您的人擔憂。(圖/警方提供)