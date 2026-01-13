從客變開始的細膩佈局，26 坪現代宅以多元收納放大坪效

編輯 游芷涵｜圖片提供 你妳空間設計

這間26坪的新成屋，居住成員有一家四口，設計師自客變階段便開始介入規劃，重新梳理原本略顯侷促的格局，放大整體空間感受，同時回應屋主對於多元收納的高度需求。透過大量隱藏式收納設計，並善用空間特性，使坪效發揮至最大化；搭配留白的空間比例與簡約俐落的線條，形塑出現代風格安靜、純粹且柔和的美感。



步入玄關，落塵區以白色大理石紋地坪鋪陳，展現清爽而大器的迎賓氛圍。進門兩側規劃機能完善的收納櫃體，其中一側於上方設計內凹式開放平台，除了可放置隨身小物，也作為擺放招財物件的風水端景；另一側則於下方採透空設計，方便收納與取用室內拖鞋，提升日常使用的便利性。櫃體門片結合鏡面設計，旁側另增設全身鏡，不僅滿足出門前整理儀容的需求，也藉由鏡面反射效果，放大玄關的視覺尺度。進入公領域，餐廳空間的天花以圓弧造型修飾方正格局，使整體氛圍更顯柔和流暢。開放式展示層架搭配光帶設計，營造如精品櫃般的細緻質感；同時規劃多組封閉式櫃體與內凹壁龕，充分滿足屋主多元收納需求，並設計櫃中櫃，於抽屜內再隱藏抽屜，讓私人物品得以妥善收納。客廳電視牆以特殊漆塗佈，呈現低調而富層次的視覺效果，牆面後方更整合隱藏式收納機能，可依需求切換展示或大量收納模式，兼顧美感與實用性。通往廚房的入口設置長虹玻璃拉門，不僅有效阻隔油煙，也藉由半透材質弱化廚房雜亂視覺，使公共空間維持乾淨俐落的印象。

主臥室延續整體設計語彙，床頭牆以灰色特殊漆呼應客廳電視牆，床頭繃布上方搭配間接照明，營造溫暖而放鬆的休憩氛圍。長虹玻璃結合黑色鐵件，展現現代風格質感，並隱藏後方小巧卻機能齊全的更衣室。小孩房則以架高臥榻作為設計重點，下方規劃為收納基地，搭配可移動式衣櫥提升彈性；通往床鋪的階梯採透空設計，進一步增加收納容量；上方則配置Queen Size床鋪，不僅滿足成長需求，也讓睡眠空間同樣舒適自在。

