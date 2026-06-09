從宮保第到德州 臺美啟動NIS產業交流平台

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宮保第永續中心林俊明董事長（右4）致贈紀念禮品給重要嘉賓：（右起）康築創意饒允政董事長、樸真國際代表人、優寶嘉公司陳柏榮董事長，（左起）普銳開發江一特總經理、GAACC總裁暨執行長Mark Duval、AI大數據專家Rob Campanell、亞洲生物信用聯盟蔡明哲博士。

▲宮保第永續中心林俊明董事長（右4）致贈紀念禮品給重要嘉賓：（右起）康築創意饒允政董事長、樸真國際代表人、優寶嘉公司陳柏榮董事長，（左起）普銳開發江一特總經理、GAACC總裁暨執行長Mark Duval、AI大數據專家Rob Campanell、亞洲生物信用聯盟蔡明哲博士。

美國德州的大奧斯汀亞裔商會（GAACC）商務代表團，日前出席ACCESS ASIA:TAIWAN 2026臺美產業交流晚宴，共同探討以NIS─Nature Infrastructure System「自然基礎設施韌性平台」為框架的臺美產業合作可能性。

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應霧峰林家阿罩霧文化基金會及臺灣自然正成長基金會籌備處之邀來台的大奧斯汀亞裔商會（GAACC）商務代表團，聚集來自科技金融、城市招商、商業服務等多種領域，由各方位專家所組成的商務代表團，而對接此次產業平台交流活動的，則由阿罩霧文化基金會林俊明董事長、AB-CA亞洲生物信用聯盟創辦人蔡明哲博士、NIS商務推動者嚴子貿博士、宮保第Biocredit Centre顧問陳建大明及總監羅雪霞等共同籌劃。主辦單位邀請來自各界與會代表，以臺灣土地、文化、生活美學與永續精神的特色伴手禮，致贈GAACC商務代表團。

席間多家以NIS概念作為企業理念展示的夥伴：優寶嘉有限公司─以LCC手作文化傳遞「Lifein my hands!」的生活美學。樸真國際─展示與臺大實驗林合作之科研成果，將路樹與森林資源轉化為GMP精油及循環生物原料。康築創意綠生活-以臺灣綠建築設計實務及赴紐約參展經驗，回應德州市場對健康居住環境與城市永續發展的需求。普銳開發介紹AI Republic德州科技造鎮計畫，連結AI技術、城市發展與跨境商務投資的整合構想。

NIS未來將以ABCA九國科研網絡為基礎，結合AI影音與跨境商務媒合，與宮保第永續中心以IP聯名方式，共同探索授權、轉譯與整合的商務行動路徑。具體合作架構正有待雙方透過後續正式協商逐步確認。