(觀傳媒中彰投新聞)【記者周厚賢／彰化報導】清晨的陽光輕輕灑落，文祥國小五百名師生與家長沿著蜿蜒的鄉間小道緩緩前行。這是文祥每年校慶前最溫暖、最動人的傳統—社區健走。對孩子而言，這不只是一段路程，而是一趟走進家鄉、走向人情的旅程。

從宮廟到田野 文祥國小社區健走紀錄屬於社區情感的深情記事 - https://www.watchmedia01.com

▲文祥國小年度健走的活動不只是師生而已，家長們更是全員出動大家一起用腳步愛社區。（圖／記者周厚賢攝）

多年來，文祥國小總是提前兩個月便展開拜訪行程，逐一走進宮廟、村辦公室，敲開一道道在地的大門。校長楊素綾說，每當她說明活動理念，地方的回應總是溫度滿滿：「這是讓孩子認識土地最美的方式，我們一定來幫忙。」於是，飲料與點心擺滿桌、志工站上路口守護安全一切都是為了孩子。

廣告 廣告

宛如田中馬社區位選手準備美食補給站的規模，文祥國小健走活動有地方宮廟熱情的贊助。（圖／記者周厚賢攝）

而今年的健走隊伍長得幾乎看不見盡頭，像一條溫柔的河，流過田野、穿過村落。沿途，村民們笑著揮手，孩子們興奮地介紹自己熟悉的地方，家長也在一旁交換記憶裡的老故事。這片土地的一草一木，在這一天，成了最自然的教科書。

楊素綾校長最期待的是，孩子在過程中認識家鄉、走入家鄉，並在日後離開文祥後仍能記得這片土地對他們的陪伴。（圖／記者周厚賢攝）

花壇鄉民代表會主席沈文盛，身為文祥的大學長，依舊選擇蹲點在宮廟門口，親手將食物遞給孩子們。他說：「看到文祥的孩子這樣走過家鄉，我真的感到驕傲。希望有一天，整個花壇的每間小學，都能像這樣與土地一起呼吸、一起前進。」最讓校長動容的，是今年有許多畢業多年的學長姐特地趕回來。他們說，那些年一起走的路、那些年一起看見的家鄉，是他們長大後最珍貴的記憶。「想再走一次」，成了他們回來的理由。